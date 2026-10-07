La cantante vincitrice in passato della kermesse si è detta pronta per tornare all'Ariston. Ora è tutto nelle mani del nuovo direttore artistico e conduttore.

Il Festival di Sanremo si sta sempre più avvicinando e mentre il direttore artistico e conduttore Stefano De Martino è impegnato nell’allestimento del palco dell’Ariston iniziano ad arrivare le prime candidature di potenziali cantanti che avrebbero piacere di tornare su questo palco importantissimo nella prima edizione condotta e diretta dal presentatore e ballerino napoletano.

Tutti vogliono esserci all’Ariston

La notizia della conduzione ma soprattutto della direzione artistica di Stefano De Martino, che di fatto ha rivoluzionato il Festival sanremese, almeno per come era conosciuto sino ad oggi, ha spinto molti cantanti di successo italiano ad impegnarsi per esserci.

Uno dei più recenti è stato Al Bano Carrisi che ha svelato di soffrire di “sanremite acuta” ovvero di star male al solo pensiero di essere lontano dall’Ariston.

Da un lato è comprensibile vista la non più giovane età del cantautore di Cellino San Marco e dall’altra beh Sanremo è sempre Sanremo un evento nell’evento al quale essere assenti rappresenta uno smacco.

Arisa ed il brano inviato a Stefano De Martino

L’ultima in ordine di tempo ad affrontare il tema Ariston è stata Rosalba Pippa, da tutti conosciuta come Arisa.

La cantante lucana ha partecipato all’ultimo festival con la canzone “Magica Favola” ed è stata molto attiva in estate con il tormentone cantato assieme a Nino D’Angelo e Rovazzi.

Di conseguenza è in una fase creativa di altissimo livello e starebbe già lavorando ad un ipotetico brano con cui parteciperebbe alla gara sanremese, nel caso ovviamente venisse scelta da De Martino.

Talmente è fomentata dall’idea che ha già inviato la canzone, si tratta ancora di un provino, al conduttore e direttore. Al momento, come riporta Biccy.it, non ha ricevuto alcuna risposta ma come ha spiegato lei stessa molto probabilmente non ha risposto ancora a nessuno.

Insomma, tutti scalpitano e fremono per partecipare ed è una situazione che non si viveva da diverso tempo. Entro la fine dell’anno, sperano i cantanti, De Martino scioglierà le riserve svelando il pool di cantanti che gareggeranno.