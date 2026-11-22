Fratelli d’Italia ha presentato una serie di emendamenti che introducono nuove misure sull’ordine pubblico. Le proposte riguardano il decreto sicurezza e la legge di Bilancio, e sono state depositate in Commissione. Hanno ricevuto la dura contestazione delle opposizioni, che si concentrano in particolare sulle iniziative firmate da Andrea Delmastro, ex sottosegretario alla Giustizia.

Borse di studio sospese per gli indagati nei cortei

Delmastro ha depositato in Commissione Giustizia della Camera una proposta che sospende benefici economici, contributi e borse di studio per chi è anche solo sottoposto a indagini preliminari per reati commessi in manifestazioni, proteste o occupazioni. Tra i reati indicati figurano violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, devastazione e saccheggio.

La sospensione vale fino alla definizione del procedimento penale. In caso di condanna, il beneficio viene revocato.

Un secondo emendamento riguarda i promotori e gli organizzatori delle occupazioni scolastiche. Secondo la proposta, rispondono in solido dei danni a persone o cose, anche se causati da terzi partecipanti, a meno che non provino di aver adottato ogni misura idonea per impedirli.

Vernice per marcare i violenti: la proposta di Alessandro Urzì

Alessandro Urzì ha presentato un emendamento alla legge di Bilancio, nel quale la Polizia potrebbe usare, in via sperimentale nel 2027, dispositivi per marcare con sostanze coloranti o traccianti i responsabili di aggressioni, danneggiamenti e violenze durante le manifestazioni pubbliche. La marcatura servirebbe a identificarli anche dopo gli eventi, e l’identificazione potrebbe avvenire anche con l’arresto in flagranza differita. La sperimentazione costerebbe 150mila euro.

Il testo limita l’uso ai casi di concrete condotte violente o gravi disordini, e solo nei confronti di soggetti per i quali esistano elementi oggettivi e documentabili di coinvolgimento. Le proposta esclude qualsiasi impiego indiscriminato verso i partecipanti non coinvolti in condotte violente. La proposta è stata presentata tra circa 7mila emendamenti alla manovra depositati nella Commissione Bilancio della Camera.

Le critiche di Schlein, Conte e Bonelli

La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ha definito la proposta: “È delirante.” Per il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, la stretta è grottesca perché firmata da Delmastro. Conte ha chiesto alla premier Giorgia Meloni di guardare dentro il proprio partito prima di cercare benefici da togliere nelle scuole e nelle università.

Il leader di Alleanza Verdi-Sinistra, Angelo Bonelli, ha scritto: “Delmastro è garantista con sé stesso e forcaiolo con gli studenti”. Bonelli ricorda che a maggio, in Appello, è stata confermata la condanna a 8 mesi di Delmastro per rivelazione del segreto d’ufficio sul caso dell’anarchico Alfredo Cospito. Per questo sostiene che, se uno studente indagato deve perdere la borsa di studio, un deputato condannato in secondo grado dovrebbe perdere lo stipendio.

Le proposte restano emendamenti depositati in Commissione. Il dispositivo di marcatura entrerebbe in vigore solo se approvato, mentre la sospensione delle borse di studio dipende dall’esito dell’iter sul decreto sicurezza.