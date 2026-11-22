La Lega ha proposto agli alleati del centrodestra di dare ai Comuni 180 giorni per esaminare le domande di condono ancora in sospeso. Secondo quanto si apprende, la proposta potrebbe diventare un emendamento alla manovra condiviso da tutto il governo. Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini l’aveva annunciata nei giorni precedenti.

Il meccanismo del silenzio-assenso per i Comuni

Le domande riguardano i tre condoni del 1985, 1994 e 2003. Secondo la proposta, i Comuni potrebbero negare il consenso nelle situazioni ritenute non condonabili. Se entro 180 giorni non arriva una risposta, la sanatoria del bene “sospeso” scatta in modo automatico, cioè il silenzio del Comune equivale a un sì.

Salvini ha parlato di “una mega operazione di silenzio-assenso”, demandata ai Comuni, e ha sostenuto che la scelta non è centralista: il Comune avrebbe l’ultima parola sulle domande.

Salvini ha riferito che nella sola Roma ci sono “decine di migliaia di pratiche giacenti negli uffici comunali”. Il ministro delle Infrastrutture ha detto che la durata del termine è ancora da decidere: “Verificheremo con gli esperti quanto, 120 o 180 giorni”.

Ha aggiunto che il lavoro sul testo riguarderà gli uffici del ministero e il legislativo di Porta Pia, guidato da Elena Griglio, con l’obiettivo di “metta insieme tutte le proposte positive” emerse nel dibattito.

Le riserve sugli emendamenti degli alleati

Salvini ha giudicato alcune proposte degli alleati “convincenti” e altre meno. Ha criticato in particolare le ipotesi che porterebbero a sanare interi condomini di centinaia di metri quadri per più appartamenti, definendole “eccessivamente estensive”. Gli emendamenti sul condono sono stati presentati dai Fratelli d’Italia, e il leader della Lega ha ribadito la contrarietà a un condono generalizzato.

Forza Italia ha presentato due emendamenti, a firma di Piergiorgio Cortelazzo e Erica Mazzetti. Il primo introduce una procedura ordinaria per regolarizzare le difformità edilizie minori. Il secondo prevede una sanatoria straordinaria per gli abusi minori ultimati entro il 31 dicembre 2025, con domande da presentare entro la fine del 2027 e 180 giorni a disposizione del Comune per rispondere. In questo caso, la mancata risposta varrebbe per un no, a differenza della proposta della Lega. Il ministro e leader degli azzurri Antonio Tajani si è detto contrario a un condono generalizzato, ma non esclude di “trovare una soluzione per permettere per esempio a tanti” di usare i bonus di efficienza energetica.

Le critiche delle opposizioni e il rischio di abusi

Il leader di Avs Angelo Bonelli ha definito il silenzio-assenso proposto da Salvini “un condono generalizzato”. Il rischio indicato è che, con un meccanismo di questo tipo, possano passare anche abusi più gravi delle semplici irregolarità. Le stime citate parlano di circa 3 milioni di pratiche inevase nei cassetti dei Comuni, che in gran parte gli uffici non riescono a smaltire.

Fonti del ministero delle Infrastrutture hanno spiegato che i termini, compresa la finestra temporale del silenzio-assenso, “sono tutti da definire”. Secondo le stesse fonti, l’obiettivo è rispondere ai cittadini, sanare le piccole irregolarità e incassare da parte dei Comuni. Il testo dell’emendamento alla manovra non è ancora stato definito.