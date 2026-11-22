Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio del Portogallo sul circuito di Portimao, penultimo appuntamento della stagione MotoGP 2026. Il pilota dell’Aprilia ha preceduto Jorge Martin, anche lui su Aprilia. La gara ha però deciso soprattutto il titolo: Marc Marquez, della Ducati, ha chiuso ottavo e ha conquistato i punti necessari per laurearsi campione del mondo.

Ordine d’arrivo e distacchi

Dopo Bezzecchi e Martin, il podio è completato da Raul Fernandez, terzo a 5.711 secondi dal vincitore. Quarto Fabio Di Giannantonio, a 8.828, seguito da Ai Ogura, quinto a 10.305. Sesto Fermin Aldeguer, a 14.107, e settimo Brad Binder, a 17.465. Marquez ha chiuso ottavo con un distacco di 18.162 secondi, abbastanza per tenere il comando della classifica.

Dietro la top eight, Luca Marini è nono e Iker Lecuona decimo. Enea Bastianini è undicesimo e Fabio Quartararo dodicesimo. Jack Miller, Alex Rins, Franco Morbidelli, Pol Espargaró, Jake Dixon e Augusto Fernandez completano l’ordine d’arrivo, con l’ultimo classificato a oltre un minuto dal vincitore.

La classifica piloti e il titolo di Marquez

Al termine della gara la classifica piloti vede Marquez al primo posto con 439 punti, davanti a Jorge Martin con 396 e a Bezzecchi con 394.

Terzo in classifica è quindi Bezzecchi, che ha vinto la gara ma non può più raggiungere Marquez in questo campionato.

Alla vigilia Marquez aveva bisogno di circa 37 punti di vantaggio sul più diretto inseguitore al termine del weekend, e partiva con 60 punti di vantaggio su Martin. Il titolo poteva essere assegnato già nella Sprint del sabato, con una vittoria di Marquez e due punti o più di margine su Martin. La gara di domenica ha confermato il risultato.

Pole record di Bezzecchi nelle qualifiche

Nelle qualifiche Bezzecchi ha ottenuto la pole position con il tempo di 1:37.201, stabilendo il nuovo record del circuito di Portimao. Ha preceduto Marquez di quasi mezzo secondo. Martin è partito settimo, in terza fila.

La Q1 è stata interrotta da una bandiera rossa dopo un highside di Diogo Moreira, che era in testa alla sessione. Moreira è poi tornato in sella e ha preso parte alla Q2. Al posto dell’infortunato Francesco Bagnaia, in pista con la Ducati Lenovo Team c’era Iker Lecuona.