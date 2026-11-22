Ballando con le Stelle e Tu Si Que Vales: ascolti e dati 2026

Ballando con le Stelle e Tu Si Que Vales: ascolti e dati 2026

Ottava sfida dell'anno sugli ascolti tra Rai Uno e Canale 5: Milly Carlucci e Maria De Filippi tornano nel sabato sera con i loro show

Sabato 21 novembre 2026 Milly Carlucci e Maria De Filippi sono tornate in onda con i loro programmi, Ballando con le Stelle su Rai Uno e Tu Si Que Vales su Canale 5. È l’ottava sfida dell’anno sugli ascolti tra le due ammiraglie, rispettivamente Rai e Mediaset. Ballando ha seguito di una settimana lo scontro tra Guillermo Mariotto e Barbara d’Urso, il cosiddetto profumo gate.

Ascolti della sera e delle altre reti

Nella serata di ieri la puntata di Ballando con le Stelle ha ottenuto 2.867.000 telespettatori, con il 27,2% di share. Nella puntata sono state trasmesse le esibizioni dei concorrenti ancora in gara, le votazioni e l’eliminazione di Riccardo Rossi. Il programma, secondo i dati, si conferma tra i più seguiti e apprezzati della rete.

Tu Si Que Vales ha totalizzato 3.558.000 telespettatori, pari al 24,1% di share. Lo show di Canale 5 includeva la Lip Sync Battle con la partecipazione di Valeria Marini nei panni di Britney Spears. È il programma più seguito dell’autunno di Canale 5.

Sulle altre reti, Rai Due ha trasmesso il settimo e l’ottavo episodio di SWAT Exiles, seguito da 522.000 persone con il 3,2% di share.

Su Rete 4 il film del 2016 Jason Bourne, con Matt Damon, ha avuto 331.000 telespettatori e il 2,2% di share. Su Italia 1 Animali fantastici I Segreti di Silente ha raccolto 670.000 telespettatori, con il 4,6% di share.

Gli ascolti dell’edizione 2026 puntata per puntata

La Carlucci ha debuttato a ottobre con il 25,6% di share. Dopo una lieve flessione, nelle ultime puntate il programma ha superato l’esordio. La media dell’edizione è di 3,5 milioni di telespettatori con il 21,3% di share per l’anteprima Ballando Tutti in Pista, e di 2,6 milioni con il 25,4% di share per le puntate principali.

Puntata Telespettatori Share 3 ottobre 2026 2.485.000 25,6% 10 ottobre 2026 2.479.000 24,3% 17 ottobre 2026 2.421.000 24,8% 24 ottobre 2026 2.609.000 24,5% 31 ottobre 2026 2.461.000 23,6% 7 novembre 2026 2.874.000 26,93% 14 novembre 2026 2.817.000 27,6% 21 novembre 2026 2.867.000 27,2%

Tu Si Que Vales 2026 ha esordito con 3,4 milioni di telespettatori e il 25,5% di share. Anche il programma di De Filippi ha avuto un leggero calo dopo il debutto, senza crolli. La media dell’edizione è di 3,4 milioni di telespettatori con il 24,2% di share.

Puntata Telespettatori Share 3 ottobre 2026 3.403.000 25,5% 10 ottobre 2026 3.477.000 24,6% 17 ottobre 2026 3.342.000 24,4% 24 ottobre 2026 3.451.000 23,4% 31 ottobre 2026 3.177.000 22,5% 7 novembre 2026 3.555.000 24,31% 14 novembre 2026 3.579.000 24,6% 21 novembre 2026 3.558.000 24,1%

Il confronto con le edizioni precedenti

La prima edizione di Ballando con le Stelle, nel 2005, ha avuto la finale seguita da oltre 8 milioni di persone con il 36,99% di share. Nelle prime edizioni lo share delle ottave puntate si aggirava tra il 22% e il 25%, valori simili a quelli di oggi. Nel 2025 la puntata dell’ottavo appuntamento ha raggiunto il 26,3% di share.

Edizione Data Telespettatori Share 1ª 19 febbraio 2005 (finale) 8.452.000 36,99% 3ª 4 novembre 2006 4.567.000 24,64% 4ª 9 novembre 2007 5.370.000 22,41% 5ª 28 febbraio 2009 5.685.000 29,04% 6ª 27 febbraio 2010 5.746.000 27,28% 7ª 9 aprile 2011 5.031.000 24,24% 8ª 25 febbraio 2012 4.822.000 21,87% 9ª 16 novembre 2013 4.773.000 23,40% 10ª 15 novembre 2014 3.956.000 19,54% 11ª 2 aprile 2016 3.705.000 19,30% 12ª 8 aprile 2017 3.616.000 18,46% 13ª 28 aprile 2018 3.718.000 20,78% 14ª 24 maggio 2019 4.333.000 21,23% 15ª 7 novembre 2020 4.272.000 20,06% 16ª 4 dicembre 2021 (prima semifinale) 3.807.000 23,40% 17ª 26 novembre 2022 (prima semifinale) 3.504.000 34% 18ª 9 dicembre 2023 3.334.000 23,70% 19ª 16 novembre 2024 3.393.000 24,80% 20ª 15 novembre 2025 2.780.000 26,30%

Tu Si Que Vales è iniziato nel 2014. La prima puntata dell’ottava edizione, in onda il 22 novembre 2014, è stata seguita da 5,07 milioni di persone con il 24,11% di share. Nelle edizioni successive i valori assoluti sono scesi, mentre lo share è rimasto vicino a quello delle ultime edizioni.

Edizione Data Telespettatori Share 1ª 22 novembre 2014 5.072.000 24,11% 2ª 31 ottobre 2015 4.563.000 23,33% 3ª 19 novembre 2016 4.761.000 22,98% 4ª 18 novembre 2017 5.552.000 29,40% 5ª 24 novembre 2018 5.069.000 29,04% 6ª 7 dicembre 2019 5.084.000 28,70% 7ª 31 ottobre 2020 5.204.000 26,94% 8ª 6 novembre 2021 4.639.000 27,88% 9ª 5 novembre 2022 4.418.000 28,97% 10ª 11 novembre 2023 3.904.000 27,90% 11ª 9 novembre 2024 3.538.000 25,07% 12ª 15 novembre 2025 3.993.000 26,82%

Il dato del 21 novembre 2026 mostra quindi due andamenti diversi: Ballando con le Stelle ha lo share più alto, Tu Si Que Vales il numero di telespettatori più alto.