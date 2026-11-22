Sabato 21 novembre 2026 Milly Carlucci e Maria De Filippi sono tornate in onda con i loro programmi, Ballando con le Stelle su Rai Uno e Tu Si Que Vales su Canale 5. È l’ottava sfida dell’anno sugli ascolti tra le due ammiraglie, rispettivamente Rai e Mediaset. Ballando ha seguito di una settimana lo scontro tra Guillermo Mariotto e Barbara d’Urso, il cosiddetto profumo gate.
Ascolti della sera e delle altre reti
Nella serata di ieri la puntata di Ballando con le Stelle ha ottenuto 2.867.000 telespettatori, con il 27,2% di share. Nella puntata sono state trasmesse le esibizioni dei concorrenti ancora in gara, le votazioni e l’eliminazione di Riccardo Rossi. Il programma, secondo i dati, si conferma tra i più seguiti e apprezzati della rete.
Tu Si Que Vales ha totalizzato 3.558.000 telespettatori, pari al 24,1% di share. Lo show di Canale 5 includeva la Lip Sync Battle con la partecipazione di Valeria Marini nei panni di Britney Spears. È il programma più seguito dell’autunno di Canale 5.
Sulle altre reti, Rai Due ha trasmesso il settimo e l’ottavo episodio di SWAT Exiles, seguito da 522.000 persone con il 3,2% di share.
Su Rete 4 il film del 2016 Jason Bourne, con Matt Damon, ha avuto 331.000 telespettatori e il 2,2% di share. Su Italia 1 Animali fantastici I Segreti di Silente ha raccolto 670.000 telespettatori, con il 4,6% di share.
Gli ascolti dell’edizione 2026 puntata per puntata
La Carlucci ha debuttato a ottobre con il 25,6% di share. Dopo una lieve flessione, nelle ultime puntate il programma ha superato l’esordio. La media dell’edizione è di 3,5 milioni di telespettatori con il 21,3% di share per l’anteprima Ballando Tutti in Pista, e di 2,6 milioni con il 25,4% di share per le puntate principali.
|Puntata
|Telespettatori
|Share
|3 ottobre 2026
|2.485.000
|25,6%
|10 ottobre 2026
|2.479.000
|24,3%
|17 ottobre 2026
|2.421.000
|24,8%
|24 ottobre 2026
|2.609.000
|24,5%
|31 ottobre 2026
|2.461.000
|23,6%
|7 novembre 2026
|2.874.000
|26,93%
|14 novembre 2026
|2.817.000
|27,6%
|21 novembre 2026
|2.867.000
|27,2%
Tu Si Que Vales 2026 ha esordito con 3,4 milioni di telespettatori e il 25,5% di share. Anche il programma di De Filippi ha avuto un leggero calo dopo il debutto, senza crolli. La media dell’edizione è di 3,4 milioni di telespettatori con il 24,2% di share.
|Puntata
|Telespettatori
|Share
|3 ottobre 2026
|3.403.000
|25,5%
|10 ottobre 2026
|3.477.000
|24,6%
|17 ottobre 2026
|3.342.000
|24,4%
|24 ottobre 2026
|3.451.000
|23,4%
|31 ottobre 2026
|3.177.000
|22,5%
|7 novembre 2026
|3.555.000
|24,31%
|14 novembre 2026
|3.579.000
|24,6%
|21 novembre 2026
|3.558.000
|24,1%
Il confronto con le edizioni precedenti
La prima edizione di Ballando con le Stelle, nel 2005, ha avuto la finale seguita da oltre 8 milioni di persone con il 36,99% di share. Nelle prime edizioni lo share delle ottave puntate si aggirava tra il 22% e il 25%, valori simili a quelli di oggi. Nel 2025 la puntata dell’ottavo appuntamento ha raggiunto il 26,3% di share.
|Edizione
|Data
|Telespettatori
|Share
|1ª
|19 febbraio 2005 (finale)
|8.452.000
|36,99%
|3ª
|4 novembre 2006
|4.567.000
|24,64%
|4ª
|9 novembre 2007
|5.370.000
|22,41%
|5ª
|28 febbraio 2009
|5.685.000
|29,04%
|6ª
|27 febbraio 2010
|5.746.000
|27,28%
|7ª
|9 aprile 2011
|5.031.000
|24,24%
|8ª
|25 febbraio 2012
|4.822.000
|21,87%
|9ª
|16 novembre 2013
|4.773.000
|23,40%
|10ª
|15 novembre 2014
|3.956.000
|19,54%
|11ª
|2 aprile 2016
|3.705.000
|19,30%
|12ª
|8 aprile 2017
|3.616.000
|18,46%
|13ª
|28 aprile 2018
|3.718.000
|20,78%
|14ª
|24 maggio 2019
|4.333.000
|21,23%
|15ª
|7 novembre 2020
|4.272.000
|20,06%
|16ª
|4 dicembre 2021 (prima semifinale)
|3.807.000
|23,40%
|17ª
|26 novembre 2022 (prima semifinale)
|3.504.000
|34%
|18ª
|9 dicembre 2023
|3.334.000
|23,70%
|19ª
|16 novembre 2024
|3.393.000
|24,80%
|20ª
|15 novembre 2025
|2.780.000
|26,30%
Tu Si Que Vales è iniziato nel 2014. La prima puntata dell’ottava edizione, in onda il 22 novembre 2014, è stata seguita da 5,07 milioni di persone con il 24,11% di share. Nelle edizioni successive i valori assoluti sono scesi, mentre lo share è rimasto vicino a quello delle ultime edizioni.
|Edizione
|Data
|Telespettatori
|Share
|1ª
|22 novembre 2014
|5.072.000
|24,11%
|2ª
|31 ottobre 2015
|4.563.000
|23,33%
|3ª
|19 novembre 2016
|4.761.000
|22,98%
|4ª
|18 novembre 2017
|5.552.000
|29,40%
|5ª
|24 novembre 2018
|5.069.000
|29,04%
|6ª
|7 dicembre 2019
|5.084.000
|28,70%
|7ª
|31 ottobre 2020
|5.204.000
|26,94%
|8ª
|6 novembre 2021
|4.639.000
|27,88%
|9ª
|5 novembre 2022
|4.418.000
|28,97%
|10ª
|11 novembre 2023
|3.904.000
|27,90%
|11ª
|9 novembre 2024
|3.538.000
|25,07%
|12ª
|15 novembre 2025
|3.993.000
|26,82%
Il dato del 21 novembre 2026 mostra quindi due andamenti diversi: Ballando con le Stelle ha lo share più alto, Tu Si Que Vales il numero di telespettatori più alto.