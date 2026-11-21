Aveva vinto ben 150mila euro al noto game show di Gerry Scotti, “Chi vuol essere milionario“: ora è finito nei guai con una condanna a due mesi di reclusione con pena sospesa. I dettagli della vicenda.

Guai per il campione di Chi vuol essere milionario: è stato condannato

Molti dei fan dello storico programma Mediaset condotto da Gerry Scotti, “Chi vuol essere milionario”, si ricorderanno di Andrea Panciroli, 61 anni di Barco di Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia, che aveva vinto ben 150mila euro.

Il 61enne è ora finito nei guai, stando a quanto riporta il Resto del Carlino, Panciroli sarebbe stato condannato a due mesi di reclusione, con pensa sospesa, per aver dichiarato di possedere una laurea in realtà mai conseguita. Ma vediamo tutti i dettagli.

Andrea Panciroli: condannato per aver dichiarato di essere laureato

Come ha riportato Il Resto del Carlino, Andrea Panciroli, ex campione di “Chi vuol essere milionario”, game show condotto da Gerry Scotti, è stato condannato a due mesi di reclusione, con pensa sospesa, per aver dichiarato di possedere una laurea in realtà mai conseguita.

Il 61enne era stato chiamato a insegnare matematica nell’Istituto Comprensivo “Don Dossetti”, di Cavriago, e aveva dichiarato di essersi laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Parma, titolo che però non aveva mai conseguito. Tra il 2012 e il 2017 l’ex campione di “Chi vuole essere milionario” aveva anche insegnato al centro di formazione reggiano Fondazione Simonini, mentre al “Don Dossetti” aveva cominciato regolarmente la supplenza.

Dopo poco pù di una settimana però era arrivata la comunicazione dell’Università di Parma: il titolo di studio dichiarato non risultava conseguito. A quel punto l’Istituto aveva risolto il contratto e presentato un esposto, da cui è nato il procedimento giudiziario. La difesa, rappresentata dal legale Giuseppe Germano Artioli, ha sostenuto che il 61enne avesse agito senza dolo, ricordando anche che chi si iscrive a una graduatoria pubblica è a conoscenza che i titoli di studio dichiarati saranno poi verificati. Sia il legale sia la Procura avevano chiesto la non punibilità per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’articolo 131-bis del Codice Penale. La giudice ha tuttavia deciso per la condanna, disponendo la sospensione della pena.