Home > Video > Black Friday 2026: come funziona e come evitare le truffe online - Video Black Friday 2026: come funziona e come evitare le truffe online - Video Quali piattaforme verificare e a cosa prestare attenzione prima di inserire i dati della carta di credito... di Adnkronos Pubblicato il 21 Novembre 2026 alle 16:37 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Quali piattaforme verificare e a cosa prestare attenzione prima di inserire i dati della carta di credito https://www.youtube.com/watch?v=beK4OOyL6Zo Continua sull'app Le notizie della tua città, in tempo reale. Apri nell'app App Store