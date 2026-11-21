Un motociclista di 53 anni è morto la sera del 16 novembre a San Zeno di Mozzecane, in provincia di Verona, dopo lo scontro con una Volkswagen Touran. Il fatto è avvenuto poco dopo le 19, quando la statale era interessata dal traffico serale. Per il motociclista non c’è stato nulla da fare, mentre il conducente dell’auto è rimasto ferito.

La vittima è Marcello Poiani, motociclista di 53 anni. Lo schianto è avvenuto nella zona in cui via Ugo Foscolo si immette sulla strada, dove la moto stava procedendo nella direzione di marcia della statale. La Volkswagen Touran, guidata da un uomo di 45 anni, si è immessa dalla via laterale in quel momento.

La dinamica dell’impatto

Secondo una prima ricostruzione, il motociclista avrebbe tentato di evitare la collisione con la monovolume. Sull’asfalto sono rimasti i segni di una frenata di quasi 50 metri. La manovra non è stata sufficiente: in pochi secondi la moto è stata colpita dalla parte anteriore dell’auto. Poiani è stato sbalzato di sella e caduto sull’asfalto.

La ricostruzione è al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto con il personale del 118. Le informazioni disponibili sono preliminari, e le verifiche sulla dinamica proseguono.

I soccorsi e la viabilità

Subito dopo l’incidente sono stati allertati i soccorsi. Alcuni passanti si sono fermati e hanno prestato i primi aiuti al motociclista. Tra loro c’era un’infermiera fuori servizio, che avrebbe tentato di rianimare l’uomo con un defibrillatore. Le condizioni di Poiani sono apparse subito gravi, e il decesso è stato constatato dal personale del 118 poco dopo.

Il conducente della Volkswagen è stato ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni non sembrano destare particolare preoccupazione. Sul posto è giunto anche il vicesindaco di Mozzecane, Tomas Piccinini, che ha seguito le operazioni di soccorso. I carabinieri hanno deviato il traffico per consentire la rimozione della salma e dei due mezzi coinvolti. I volontari della Protezione civile di Mozzecane hanno collaborato alla gestione della viabilità e allo svolgimento delle operazioni in sicurezza.

Lo stesso giorno, il decesso del motociclista si aggiunge ad altri incidenti sulle strade della provincia di Verona. Restano da chiarire gli esiti degli accertamenti dei carabinieri sulla dinamica dello scontro.