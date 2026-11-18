Due anni di reclusione ciascuno per i genitori di Francesco Gianello, il 14enne morto di tumore dopo che non era stato curato in tempo.

La Corte d’Assise di Vicenza ha condannato i genitori di Francesco Gianello, un ragazzo di 14 anni morto di tumore dopo non essere stato curato in tempo perché la famiglia seguiva il “metodo Hamer”. Ciascuno dei due genitori ha ricevuto una pena di due anni di reclusione per omicidio colposo.

La riqualificazione del reato

I giudici hanno riqualificato il capo d’accusa in omicidio colposo, la qualificazione che le difese avevano chiesto già in udienza preliminare. Da qui deriva lo sconto di pena previsto per il rito alternativo scelto dagli imputati.

La posizione del pubblico ministero

Durante la replica, il pubblico ministero aveva proposto di valutare altre ipotesi di reato, al posto dell’omicidio volontario con dolo eventuale.

Tra le alternative indicate figuravano la morte come conseguenza di altro reato e l’abbandono di minore.