Roma, 18 nov. (askanews) – Un bottino di oltre 4.300 euro e più di 22.000 euro andati distrutti. Per l’assalto esplosivo allo sportello Atm dell’ufficio postale di via Della Vittoria, a Brugherio, nella provincia di Monza e della Brianza, il 21 dicembre 2025,tre uomini tra i 23 e i 32 anni sono finiti in carcere, per una donna di 33 anni sono scattati i domiciliari.L’operazione, denominata TNT, è stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Monza, con il supporto dei militari delle province di Bergamo e Barletta-Andria-Trani, in esecuzione di un’ordinanza del gip del Tribunale di Monza su richiesta della Procura della Repubblica.

I quattro sono gravemente indiziati, a vario titolo e in concorso, di furto aggravato e detenzione e porto in luogo pubblico di materiale esplodente.Secondo le indagini per l’assalto allo sportello delle Poste sarebbe stato utilizzato un ordigno esplosivo artigianale, conosciuto come “marmotta”. La svolta a marzo scorso, con l’arresto della donna per violazione della normativa sulle armi e sugli esplosivi.

Durante una perquisizione nella sua abitazione a Treviglio, in provincia di Bergamo, i carabinieri avevano trovato e sequestrato un altro ordigno artigianale simile per dimensioni e potenziale a quello usato a Brugherio.