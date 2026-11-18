Milano, 18 nov. (askanews) – Levante si prepara a tingere Milano di arancione di nuovo con il secondo e il terzo appuntamento di “Dell’amore live – One venue only” in Santeria Toscana 31 – prodotti da Vivo Concerti – il 22 novembre (sold out) e il 4 dicembre per il suo “Dell’amore live – one venue only”.I tre concerti milanesi segneranno il primo incontro dal vivo con le canzoni di “Dell’amore il fallimento e altri passi di danza” (Warner Records / Warner Music Italy), il sesto album della cantautrice, uscito lo scorso 9 ottobre.Il palco della Santeria Toscana 31 fa da cornice a uno spettacolo raccolto, in cui Levante porterà sul palco le diverse anime del progetto: dai momenti più intimi alle aperture pop ed elettroniche, fino alle tracce dal carattere più ritmato e immediato.

Un’occasione per scoprire le molte sfumature di un lavoro che alterna atmosfere e registri musicali differenti, senza perdere mai il filo della sua cifra autoriale.”Rimango un animale da club, più piccoli sono e più mi piacciono. Per le tre date suoneremo interamente il disco, ci tengo molto, per questo abbiamo pensato ad uno spettacolo che sembri quasi un abbraccio, caldo, intimo.Salire sul palco per me è come rivedere un amico.

Mi sembra di rivedere delle persone che mi conoscono, che mi capiscono, che sono pronte a condividere tutto quello che succede in quel momento. E poi, che magia è sentire cantare un sacco di persone le tue parole, la tua musica, nel modo in cui le canti tu? È una roba pazzesca. L’emozione di stare sul palco è sempre estrema.” – racconta Levante.Con “Dell’amore il fallimento e altri passi di danza”, Levante firma un lavoro articolato in 15 tracce e uno speciale cameo con la voce della figlia, dando forma a un’indagine personale sull’amore, sui suoi slanci, le sue contraddizioni e sui diversi modi in cui può manifestarsi e fallire.Un racconto che prosegue con “Ruggine”, l’ultimo singolo estratto dall’album, che racconta quelle storie d’amore mai iniziate davvero, ma alimentate nel tempo dalla possibilità di ciò che sarebbe potuto accadere.

Legami che sopravvivono nell’immaginazione, finché non ci si risveglia dall’illusione e resta soltanto la ruggine.Il nuovo album amplia e completa il percorso avviato con i singoli Maimai, Niente da dire, Dell’amore il fallimento, Sono blu, il brano sanremese Sei tu e Malìa, componendo un universo narrativo coerente, attraversato da un immaginario che trova nell’arancione il suo colore simbolo.