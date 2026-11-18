Per 48 ore si è parlato di un possibile addio di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle. Milly Carlucci ha evitato di rispondere direttamente, invitando il pubblico a seguire la puntata di sabato. Poi è stato Fiorello, ospite de La Pennicanza, a far luce sulla vicenda, raccontando di un messaggio ricevuto dalla giurata, che gli avrebbe scritto che sarebbe rimasta.

Il patto con Rai e Milly Carlucci

Intervistata dal TG1, Barbara d’Urso ha spiegato che a trattenerla è un patto più solido di un semplice contratto. Ha parlato di un impegno con Rai 1 e con il programma, definito la trasmissione più importante della rete, e di un legame di riconoscenza verso Milly Carlucci, che secondo lei per tre anni ha lottato per averla in giuria.

Ha aggiunto di sentirsi legata anche al pubblico, che si è schierato al suo fianco.

Sulla frase pronunciata in diretta, “o io o lui”, la giurata ha detto che era il frutto di un momento di rabbia e che non ha mai pensato di lasciare il programma. Nel corso della puntata stava chiarendo con Ornella Muti, ha precisato.

Le scuse mancate e il caso Mariotto

Nella versione estesa dell’intervista, Barbara d’Urso ha detto di capire il rapporto affettivo tra Milly Carlucci e Guillermo Mariotto, collaboratore da 21 anni. Secondo lei la conduttrice non avrebbe colto la gravità di quanto accaduto in onda. Mariotto ha a sua volta definito Milly Carlucci una figura materna, dicendo di sentirsi come un bambino che combina qualche marachella.

Secondo la versione di Carmelita, delle scuse immediate avrebbero chiuso la questione. Guillermo, invece, ha risposto con scuse sarcastiche e ha dichiarato di non voler chiedere perdono. Barbara d’Urso ha replicato che le sarebbero bastate poche parole sincere per voltare pagina.

L’attenzione sulla giuria

Il caso ha generato grande interesse, con commenti sui social, spazi televisivi dedicati e ascolti elevati. Il TG1 stesso se n’è occupato, segno di un’attenzione che negli ultimi anni non era mai stata così alta sulla giuria del programma.