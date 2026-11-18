Disavventura in autostrada per Fiorella Mannoia, rimasta a piedi a poche ore dal concerto di Firenze. Un guasto all’automobile ha richiesto l’intervento del carro attrezzi. A raccontare l’imprevisto è stata lei stessa sui social, con un video e un commento ironico: «È andata così, addio».

Il tour dedicato a De André e Fossati: in arrivo anche il nuovo album di Fiorella Mannoia

Lo spettacolo “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve” rappresenta un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati e nasce in occasione dei trent’anni dalla pubblicazione dell’omonimo disco, uscito nel 1996 e realizzato dai due cantautori. Dopo gli appuntamenti estivi, il progetto è approdato nei teatri e nelle principali città italiane con una nuova tournée autunnale, partita il 1° ottobre da Milano e destinata a concludersi il 3 dicembre a Lecce.

In scaletta trovano spazio alcune delle composizioni più celebri dei due artisti, tra cui “Khorakhané”, “Smisurata preghiera”, “La guerra di Piero”, “Il pescatore” e “C’è tempo”, insieme ad alcuni successi del repertorio della stessa Mannoia.

Il progetto musicale avrà anche una dimensione discografica: il 27 novembre 2026 uscirà infatti l’album “Anime Salve”, composto da 18 tracce e registrato dal vivo al Teatro Carlo Felice di Genova.

Gli arrangiamenti sono curati da Carlo Di Francesco. Un percorso artistico che proseguirà anche nella primavera del 2027, con nuove date già annunciate in diverse città italiane.

Fiorella Mannoia resta a piedi in autostrada: disavventura prima del concerto a Firenze

Imprevisto in viaggio per Fiorella Mannoia, rimasta bloccata in autostrada poche ore prima di un importante appuntamento del suo tour. La cantante era diretta a Firenze, dove il 17 novembre era attesa al Teatro Verdi per una delle tappe di “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”. Durante il tragitto, però, la vettura sulla quale viaggiava si è improvvisamente fermata a causa di un problema tecnico, rendendo necessario l’intervento del carro attrezzi. A raccontare quanto accaduto è stata la stessa artista attraverso una storia pubblicata su Instagram.

Nel filmato si vede Mannoia seduta sul mezzo di soccorso, mentre osserva sconsolata la propria automobile. «È andata così, addio», ha commentato con ironia e un pizzico di rassegnazione, facendo preoccupare momentaneamente i suoi fan. La disavventura, tuttavia, non ha compromesso l’appuntamento musicale: la cantante è riuscita a raggiungere la città toscana e a esibirsi regolarmente davanti al pubblico. La data del 17 novembre, peraltro, era sold out, mentre oggi è previsto un secondo spettacolo nello stesso teatro.

#FiorellaMannoia resta a piedi prima del concerto di #Firenze! #auto https://t.co/i8MFMDhn3Z — SPYit.it (@SPYit_official) November 17, 2026