Sabato 14 novembre, durante il raduno del fan club di Elisa all’Estragon Club di Bologna, una donna di 35 anni è stata colta da un malore poco prima dell’inizio del concerto ed è morta. L’evento è stato annullato. I dettagli di questa tragedia.

Tragedia al concerto di Elisa: fan si sente male e muore

Ieri, sabato 14 novembre 2026, era fissato il raduno dei fan di Elisa all’Estragon Club di Bologna, col concerto dell’arista previsto per le ore 21.00. L’evento si è però trasformato in tragedia, con una fan, una donna di 35 anni, che si è sentita male ed è morta. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 20.00, a un’ora dall’inizio dell’esibizione di Elisa e, secondo le prime testimonianze, la 35enne si trovava nelle prime file quando improvvisamente si è sentita male.

Le condizioni della donna sarebbero apparse subito molto gravi. Stando sempre alle testimonianze raccolte tra i presenti, nel corso del trasporto verso l’ospedale Sant’Orsola di Bologna la giovane avrebbe avuto un arresto cardiaco e sarebbe morta nonostante i tentativi di rianimazione.

Elisa in lacrime, dramma al raduno dei fan: una donna si sente male e muore

Doveva essere una serata di festa e condivisione, invece si è trasformata in tragedia. Al raduno dei fan di Elisa a Bologna, a poco meno di un’ora dall’inizio del concerto della cantante all’Estragon Clun di Bologna, una fan si è sentita male ed è morta. L’evento è stato annullato, con la stessa Elisa che è salita in lacrime sul palco per dare l’annuncio ai presenti, sconvolti per quanto accaduto: “Purtroppo prima del concerto è successa una cosa gravissima, una fan ha avuto un arresto cardiaco e durante il trasporto in ospedale è morta. Eravamo qui per celebrare la vita, le connessioni, l’amicizia, tutte le cose belle, anche quelle brutte ma in maniera costruttiva, questo ci ricorda di quando tutto sia prezioso. I miei pensieri e il mio cuore sono con la famiglia di Monica. Mi stringo attorno a tutti i miei fan per quello che abbiamo vissuto oggi.”