Doveva essere una serata di musica e condivisione tra i fan di Elisa, ma all’Estragon Club di Bologna il raduno ufficiale si è interrotto per una tragedia. Una donna di 35 anni, di nome Monica, ha accusato un malore improvviso mentre si trovava tra il pubblico, in attesa dell’inizio dell’evento.

Il fatto è avvenuto poco dopo le 20, circa un’ora prima dell’esibizione prevista, che la cantautrice avrebbe dovuto tenere davanti a circa mille persone.

Il malore nelle prime file e i soccorsi

Monica era posizionata nelle prime file, a breve distanza dal palco, quando si è sentita male all’improvviso. Il personale sanitario presente nel locale è intervenuto subito con le prime cure all’interno del club.

Successivamente la giovane è stata portata all’esterno in barella e trasferita d’urgenza all’ospedale Sant’Orsola. Nonostante la rapidità dei soccorsi, ogni tentativo di salvarle la vita è risultato inutile.

L’annullamento del raduno

La notizia della morte è arrivata al locale pochi minuti prima che Elisa salisse sul palco. D’accordo con l’artista, la direzione dell’Estragon ha deciso di annullare l’evento come segno di rispetto e cordoglio.

Elisa, visibilmente commossa, si è presentata davanti ai fan per comunicare la decisione e spiegare quanto accaduto. Nella nota ufficiale pubblicata sui social, il club ha scritto di essere profondamente scosso e di stringersi alla famiglia, agli amici e alle persone vicine alla giovane.

Anche Elisa ha affidato il proprio pensiero alle storie social: «Il mio pensiero e il mio cuore sono con la famiglia di Monica. Mi stringo attorno a tutti i miei fan per quello che abbiamo vissuto».