Tra boschi, capannoni e abitazioni, le autorità ungheresi hanno trovato quasi 20 milioni di euro legati a un'indagine per corruzione sull'ex ministro Miklós Seszták.

Le autorità ungheresi hanno recuperato quasi 20 milioni di euro in contanti, sepolti nei boschi, custoditi in magazzini e abitazioni e conservati in una cassaforte ad alto livello di sicurezza. Il ritrovamento è legato a un’inchiesta per corruzione che coinvolge un ex ministro del governo guidato da Viktor Orbán.

Le perquisizioni si sono svolte nel corso di due giornate, il 12 e il 13 novembre 2026, e hanno interessato Budapest e altre tre zone del Paese.

Il denaro è stato rinvenuto in edifici agricoli, depositi, una casa privata e sotto il suolo di alcune foreste. Gli agenti hanno documentato lo scavo notturno e la verifica dei mucchi di banconote, poi trasferite al Tesoro dello Stato.

Le somme trovate e il conteggio

Secondo il bilancio ufficiale, il totale comprende oltre 5 miliardi di fiorini, circa 2,6 milioni di euro, 1,2 milioni di euro e dollari statunitensi, per un valore complessivo di circa 19,5 milioni di dollari.

Il conteggio è stato affidato a dodici dipendenti del Tesoro, che hanno impiegato otto ore usando cinque macchine per la conta.

L’inchiesta su Miklós Seszták

Il caso riguarda Miklós Seszták, ministro dello sviluppo nazionale per un periodo del governo Orbán. Secondo gli inquirenti, avrebbe ricevuto tangenti e commissioni collegate all’acquisto di autobus usati a prezzi gonfiati da una società statale di trasporti e a opere pubbliche.

Seszták è in custodia cautelare e nega ogni addebito.

L’indagine è condotta dal National Asset Recovery and Protection Office, l’ufficio creato per verificare possibili abusi di denaro pubblico. Il premier Péter Magyar, arrivato al potere dopo la vittoria elettorale di aprile, ha definito il ritrovamento la fine del sistema di potere che chiama “Fidesz-KDNP mafia”.

Il contesto politico e le reazioni

Orbán sostiene che le inchieste servano a eliminarlo dalla scena politica e ha definito l’arresto del fratello minore, avvenuto in un caso di traffico di migranti, un “attacco politico”. Anche l’ex governatore della banca centrale György Matolcsy è finito agli arresti per fatti separati, e nega qualsiasi irregolarità. Il premier polacco Donald Tusk ha commentato con ironia la vicenda sui social, scrivendo: “Caro Victor, ho sempre ammirato la tua creatività, ma ora devo dire che sono colpito come mai prima”.