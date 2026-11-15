Due aerei si sono scontrati sulla pista dell’aeroporto di Miami, negli Usa: due le persone rimaste ferite.

Paura in Usa, collisione tra due aerei in aeroporto a Miami: due i feriti

Incidente negli Stati Uniti, precisamente a Miami, dove c’è stata una collisione tra due aerei in pista all’aeroporto. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, sabato 14 novembre 2026, alle ore 21:15 (ora locale).

Nella collisione sono rimaste lievemente ferite due persone, come è stato riferito alla Cnn da Greg Chin, direttore delle comunicazioni dell’aeroporto. Questo incidente si è verificato mentre gli aeroporti di tutti gli Stati Uniti stanno cercando di ripristinare le normali operazioni di volo, dopo il blocco imposto venerdì dalla Faa, che ha costretto alcuni passeggeri a trascorrere la notte nei terminal in attesa di una riprogrammazione dei voli.

Paura in Usa, collisione tra due aerei in aeroporto a Miami: la dinamica

Come visto nella serata di ieri si è verificato un incidente sulla pista dell’aeroporto a Miami, con una collisione tra due aerei che ha portato al lieve ferimento di due persone. La Federal Aviation Administration: “L’estremità alare di un Boeing 737 della Copa Airlines ha urtato il muso di un Boeing 767 della Ups mentre i velivoli stavano rullando”.

Queste invece le parole di un passeggero sul volo copa, Cesar Ferreira: “Stavamo rullando dopo l’atterraggio, a una velocità normale, quando all’improvviso ho sentito il brusio intorno a me farsi più intenso, seguito da un grido collettivo e poi dall’impatto di un altro velivolo contro il nostro. All’interno della cabina abbiamo sentito l’aereo subire un brusco scossone laterale. Inizialmente alcuni passeggeri sono andati nel panico, ma l’equipaggio di Copa ha reagito prontamente, riuscendo a far rimanere tutti seduti.”. Secondo la Faa, i controllori di volo avrebbero dato istruzioni all’equipaggio della Ups di dare la precedenza al volo Copa. L’agenzia ha avviato un’indagine sull’accaduto al fine di chiarire ogni cosa. Ups ha fatto sapere che “collabora con le autorità per accertare cosa sia accaduto”, mentre Copa Airlines ha sottolineato come la “sicurezza” di passeggeri ed equipaggi sia la “massima priorità“, precisando che collaborerà “con le autorità nelle indagini”.