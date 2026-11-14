Dramma negli Stati Uniti, a New Orleans, dove c’è stata una violenta collisione tra una nave da crociera e una petroliera. A bordo c’erano 130 persone. I dettagli di quanto accaduto.

Dramma in mare, nave da crociera affonda dopo lo scontro con una petroliera

Grave incidente a New Orleans, negli Stati Uniti, dove una petroliera si è scontrata con una nave da crociera fluviale con a bordo 130 persone.

La collisione si è verificata la porto della città americana, con l’America Heritage che si trovava ormeggiata lungo il fiume Mississippi, con i passeggeri che stavano per sbarcare. Al momento non è chiaro come mai la nave cisterna Atlantic Asphalt sia finita addosso alla nave da crociera. Sul posto sono intervenuti subito sia la polizia portuale, che i vigili del fuoco, la polizia di New Orleans, la Guardia Costiera, oltre ai soccorritori sanitari.

Al fine di consentire le operazioni, le autorità hanno disposto la chiusura al traffico di una porzione del fiume.

Dramma in mare, nave da crociera affonda dopo lo scontro con una petroliera: decine di ferite

Come appena visto, si è verificato un grave incidente nautico al porto di New Orleans, lungo il fiume Mississippi, dove una nave cisterna è finita, per cause ancora in fase di accertamento, contro una nave da crociera con 130 persone a bordo.

L’imbarcazione sarebbe rimasta parzialmente sommersa, secondo quanto riferito dalla compagnia di navigazione e dai media locali. Sarebbero circa una dozzina i passeggeri finiti in acqua a seguito dello scontro. Secondo le prime informazioni sarebbero in tutto 32 le persone finite in ospedale, ma nessuna di loro sarebbe fortunatamente in gravi condizioni. Il bilancio è però ancora provvisorio. Come detto non è ancora chiaro il motivo per il quale la nave cisterna sia finita contro la nave da crociera ferma al porto, saranno le indagini a stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto per stabilire tutte le responsabilità.