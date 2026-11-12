Un drammatico incidente stradale ha sconvolto gli Emirati Arabi Uniti, dove un violento scontro tra un camion e numerose automobili ha provocato un incendio devastante. Il bilancio è pesantissimo: 14 persone morte e 30 ferite. La tragedia si è verificata a Fujairah, poco prima della mezzanotte, quando un mezzo pesante si è ribaltato travolgendo diverse vetture.

Incidente stradale a Fujairah, camion si ribalta e travolge diverse auto: 14 morti e 30 feriti

Un gravissimo incidente stradale ha provocato 14 morti e 30 feriti a Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, trasformando una normale situazione di traffico in una tragedia. Lo schianto, avvenuto poco prima della mezzanotte tra mercoledì 11 e giovedì 12 novembre, ha coinvolto complessivamente 18 veicoli, tra automobili e mezzi pesanti.

Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità e riportate da Democrata, un camionista avrebbe perso il controllo del proprio mezzo mentre percorreva la strada Sheikh Khalifa bin Zayed, nei pressi dell’ingresso dell’emirato.

Il veicolo ha inizialmente urtato un’altra automobile, per poi ribaltarsi e finire contro numerose vetture che si trovavano ferme o procedevano lentamente a causa del traffico.

L’impatto ha provocato un incendio particolarmente esteso: le fiamme, divampate dal camion, hanno raggiunto rapidamente anche diversi mezzi danneggiati, rendendo ancora più drammatiche le conseguenze dell’incidente.

Vittime e feriti, soccorsi sul posto: avviati gli esami del Dna per le identificazioni

Immediatamente dopo l’allarme è scattata una vasta operazione di emergenza che ha coinvolto polizia, squadre della Protezione civile, ambulanze e personale sanitario. I soccorritori hanno lavorato per domare il rogo, mettere in sicurezza l’area e trasferire i feriti nelle strutture ospedaliere. Stando all’ultimo aggiornamento della polizia di Fujairah, 15 delle 30 persone rimaste ferite sono già state dimesse, mentre le altre continuano a essere sottoposte alle cure necessarie.

Tra le vittime ci sono anche cittadini emiratini e, per risalire all’identità di alcune delle persone decedute, sono stati avviati accertamenti attraverso il Dna. Il Ministero dell’Interno ha definito il bilancio ancora preliminare e ha assicurato che sono in corso verifiche approfondite per ricostruire la dinamica e chiarire ogni aspetto dell’accaduto.

Le autorità hanno inoltre rivolto un appello alla popolazione, invitando a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali e a non diffondere indiscrezioni o informazioni non confermate, anche per tutelare i familiari delle vittime durante le procedure di identificazione.