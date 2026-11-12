Raccontare il mestiere dell'antiquario, i vincitori del concorso FIMA

Milano, 12 nov. (askanews) – Sono stati annunciati i vincitori della seconda edizione del concorso letterario “Antiquario, Protagonista di Arte e Cultura”, istituito dalla Federazione Italiana Mercanti d’Arte – FIMA e dedicato a racconti inediti sulla professione. “I vincitori – ha detto ad askanews Luca Morbiducci, direttore FIMA Milano – sono: al primo posto c’è Barbara Bonelli con ‘I custode del tempo ritrovato’, poi Marina Bonifazio con il titolo ‘Un falso autentico’ ed Edoardo Coppi con il testo dal titolo ‘Doppio fondo’.

Questi sono i primi tre classificati della classifica tra tutti i testi che sono prevenuti alla nostra attenzione”. Il concorso è stato realizzato in collaborazione con il Giornale dell’Arte e Confcommercio Imprese per l’Italia, nell’ottica anche di dare un’immagine più veritiera della figura dell’antiquario. “Insieme al nostro segretario, Arnando Pavesi – ha aggiunto Fabrizio Pedrazzini, presidente di FIMA – abbiamo voluto intensamente questo concorso proprio per fare emergere la figura dell’antiquario, questa volta in forma positiva perché troppe volte spesso lo troviamo nei romanzi, nei film, nelle serie in una forma che è spesso negativa.

Tra gli antiquari ci sono persone onestissime che fanno un lavoro bellissimo e che mi piaceva appunto far risaltare attraverso dei racconti, attraverso delle persone che sanno raccontare anche questo mestiere e sinceramente lo ho ritrovato in questi scritti, ho trovato delle storie appassionanti, con dei finali tante volte stupefacenti, ma veramente molto coerenti, che fanno risaltare quello che era la vera figura dell’antiquario”.Con anche, secondo la giuria, esiti interessanti dal punto di vista letterario.

“Sono stati molto bravi a condensare in poche righe una storia e dei finali interessanti – ha concluso Morbiducci – una caratterizzazione di personaggi molto puntuale e soprattutto una terminologia antiquariale decisamente precisa”.