Ucraina, Meloni ribadisce: troppi formati, serve negoziatore Ue

Dublino, 12 nov. (askanews) – “Noi come Italia siamo sempre stati presenti in tutti i formati” in cui si discuteva di Ucraina “nei quali è stata richiesta la nostra presenza. L’abbiamo anche fatto e lo facciamo con la volontà di portare un contributo positivo, ma il fatto che l’Italia ci sia o non ci sia in questo o in quel formato non cambia il giudizio su troppi formati che parlano di questa vicenda”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Dublino per partecipare alla riunione della Comunità politica europea.”Se ne riunisce adesso – ha aggiunto – uno che è ancora diverso da quello di Abu Dhabi e vale quello che ho già detto e quello che ho scritto. Indipendentemente dalla presenza o meno dell’Italia in questo o in quel formato, noi abbiamo bisogno di individuare chi in una fase che potrebbe accelerare, e sarebbe una buona notizia, dovesse rappresentare gli interessi europei e con quale mandato”.