Al via Jazz'Inn Capitale, l'open innovation all'Acquario Romano

Roma, 12 nov. (askanews) – Oltre ottocento partecipanti, 48 Case Giver e 42 progetti innovativi. All’Acquario Romano va in scena fino al 13 novembre Jazz’Inn Capitale, il laboratorio di open innovation promosso da Fondazione Ampioraggio con Roma Capitale e Città Metropolitana.Giunto al decennale con il tema “Umanità Aumentata – Persone oltre la Tecnologia”, l’evento unisce istituzioni e startup per sviluppare soluzioni su intelligenza artificiale, digitale e sostenibilità.”Jazz’In è uno degli eventi di innovazione sociale più importanti del nostro Paese.

Siamo felicissimi di poterlo ospitare a Roma e di far conoscere ai cittadini le grandi trasformazioni che la nostra città sta mettendo in campo. Questo sarà uno spazio in cui tante persone potranno partecipare ai gruppi di lavoro, per costruire insieme le nuove innovazioni che faranno grande il futuro del nostro Paese” ha dichiarato Riccardo Corbucci, Presidente Commissione Innovazione Tecnologica Roma Capitale.Tra le sfide al centro dei lavori c’è anche quella del Ministero del Lavoro per accelerare la Cartella Sociale Informatizzata e l’Osservatorio sull’Intelligenza Artificiale, migliorando servizi e investimenti sul territorio.”Sono a Jazz’In e porto i saluti del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

È un’iniziativa importante, partita dai piccoli comuni e dai territori, che oggi arriva a Roma. Ed è importante perché ha messo in rete le istituzioni con le università, il mondo della ricerca, le imprese e le associazioni: tutti insieme per fare in modo che l’innovazione sia davvero al servizio dei cittadini e delle cittadine, rispondendo ai loro bisogni e ai loro problemi con soluzioni concrete” ha aggiunto Valeria Baglio, Assessora Attività Produttive Roma Capitale.Dopo la tappa estiva nel borgo marchigiano di Ostra, Jazz’Inn approda così a Roma con un format che alterna tavoli di lavoro di giorno e concerti jazz la sera, facendo delle relazioni umane il vero motore dell’innovazione.