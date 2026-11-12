Allarmi scuole, Meloni: non chiediamo delega in bianco a opposizioni

Milano, 12 nov. (askanews) – “Voglio ringraziare ancora le opposizioni per la loro partecipazione perché è stato un colloquio assolutamente franco ma io penso anche produttivo con il quale abbiamo dato anche l’immagine che è necessaria in questo momento di una classe dirigente che, al di là delle molte divisioni che la animano, poi quando arriva il momento di mettere quelle divisioni da parte” lo fa, “che non vuol dire, lo voglio dire alla segretaria Schlein, una delega in bianco.

Chiaramente il governo non chiede alcuna delega in bianco”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Dublino per partecipare alla riunione della Comunità politica europea.”Come avete visto sono arrivate altre mail nel corso della mattinata. Mentre eravamo nell’incontro e prima dell’incontro tecnico del CISR, che invece si tiene oggi pomeriggio per individuare i protocolli, perché il nostro obiettivo è quello di lavorare per ogni settore su protocolli specifici di comportamento che possano rappresentare un punto di riferimento per chi dovesse trovarsi ad avere a che fare con questo fenomeno.

Abbiamo ritenuto che la minaccia non fosse una minaccia concreta e quindi abbiamo, per il tramite del ministero degli Interni dato ai prefetti e per il tramite del ministero dell’Istruzione dato ai presidi, l’indicazione di non evacuare e chiudere le scuole”.