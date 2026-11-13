Doveva essere una crociera per ritrovare l’intesa perduta e tentare di salvare un matrimonio in crisi, ma si è trasformata in una tragedia. Susan Watford, 31 anni, è stata uccisa dal marito a bordo della MSC Seascape, durante una vacanza trascorsa insieme a uno dei loro figli. La madre l’aveva implorata di non partire, temendo che potessero ripetersi le violenze del passato.

Un ultimo viaggio che la donna sperava potesse cambiare il futuro della sua famiglia e che, invece, si è concluso con il suo omicidio.

Susan Watford, uccisa dal marito durante una crociera: voleva salvare il matrimonio

La storia di Susan Watford, 31 anni, si è conclusa tragicamente l’8 novembre a bordo della nave da crociera MSC Seascape, dove la donna si trovava insieme al marito Jason, 48 anni, e a uno dei loro figli.

Quello che doveva essere un viaggio di una settimana verso l’Honduras e il Messico, pensato per provare a ricucire un rapporto in crisi, si è trasformato in un omicidio. Secondo la ricostruzione degli investigatori federali statunitensi, dopo una discussione tra i coniugi l’uomo avrebbe aggredito ripetutamente la moglie, per poi strangolarla nella cabina. A scoprire il corpo è stata un’addetta alle pulizie, entrata nella stanza per consegnare alcuni asciugamani.

L’allarme è stato immediatamente segnalato al personale di bordo e il comandante ha disposto il rientro della nave a Galveston, in Texas. Jason è stato arrestato nelle prime ore di lunedì 9 novembre, dopo l’attracco. Durante gli interrogatori avrebbe ammesso di aver colpito più volte la moglie in seguito a un litigio, per poi stringerle le mani intorno al collo.

Secondo gli atti giudiziari, la violenza sarebbe proseguita per diversi minuti. Uno dei figli della coppia si trovava nella cabina al momento dell’aggressione, ma, come precisato da un portavoce dell’FBI, il bambino è stato trovato illeso dai soccorritori. Le indagini, alle quali sta collaborando anche MSC attraverso la consegna delle registrazioni delle telecamere di bordo, hanno ricostruito gli ultimi momenti trascorsi insieme dai coniugi: i due avrebbero iniziato a discutere durante una cena in uno dei ristoranti della nave. Jason sarebbe tornato in cabina per primo, mentre Susan lo avrebbe raggiunto circa 25 minuti più tardi.

Il passato difficile di Susan, le violenze del marito e il timore della madre

Dietro la tragedia c’erano precedenti episodi di violenza. Come riportato da Fanpage, Jason Watford sarebbe stato già stato condannato nel 2024 per aver aggredito la moglie, ricevendo 15 mesi di servizi socialmente utili e un provvedimento di libertà vigilata. Avrebbe inoltre frequentato corsi di gestione della rabbia e seguito un percorso di consulenza. Susan avrebbe deciso di dargli un’altra possibilità, convinta che il marito avesse rispettato gli obblighi imposti dal tribunale. La madre, Dorothy Mast, sarebbe stata però preoccupata e avrebbe cercato di dissuaderla dal partire. «Le avevo chiesto di non andare», ha raccontato all’emittente KPRC.

La 31enne avrebbe visto nella crociera un’occasione per capire se salvare il matrimonio o procedere con il divorzio. «Mamma, lui ha fatto tutto quello che il tribunale gli aveva imposto di fare», aveva spiegato alla madre.

I familiari ricordano Susan come una donna indipendente, instancabile e devota ai suoi tre figli. Cresciuta in una comunità amish fino ai 15 anni, era stata poi adottata da Dorothy.