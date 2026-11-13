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Mole Vanvitelliana di Ancona accoglie il 40° anniversario di Liberilibri

Mole Vanvitelliana di Ancona accoglie il 40° anniversario di Liberilibri

Ancona diventa il cuore del libero pensiero: Liberilibri celebra 40 anni con incontri, libri e imprenditori nella storica Mole Vanvitelliana.

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Dal 13 al 15 novembre 2026 la Mole Vanvitelliana di Ancona si trasforma in un ampio salotto di idee. L’edizione 2026 del festival intitolato “La casa di Liberilibri – Una festa del libero pensiero” celebra quattro decenni di storia editoriale, attirando intellettuali, giornalisti, politici e rappresentanti imprenditoriali provenienti da tutta Italia.

Organizzato dall’omonima casa editrice in concerto con il Comune di Ancona, l’evento mira a far della libertà di pensiero il fulcro di una manifestazione nazionale.

La scelta della Mole, simbolo delle tradizioni marittime della città, accentua il legame tra il territorio marchigiano e le dinamiche internazionali che attraversano l’Adriatico e il Mediterraneo.

Il festival “La casa di Liberilibri” celebra 40 anni di editoria indipendente

Origini e percorso della casa editrice

Fondata a Macerata nel 1986 da Aldo Canovari e Carlo Cingolani, Liberilibri ha pubblicato finora più di 330 titoli, spesso portatori di idee fuori dal coro.

Da allora la casa è passata sotto la presidenza di Nicola Porro e la direzione di Michele Silenzi, che hanno deciso di marcare il quarantesimo anniversario con un festival rivolto al futuro, piuttosto che a una semplice celebrazione retrospettiva.

I protagonisti del dibattito e il programma

Personalità in scena e temi trattati

Il palcoscenico accoglie volti di spicco del panorama culturale e politico: il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il conduttore Nicola Porro, il giornalista Marcello Veneziani, la critica televisiva Serena Sileoni, oltre a Giuliano Ferrara, Pietrangelo Buttafuoco, Marco Minniti, Giordano Bruno Guerri, Giuseppe Cruciani, David Parenzo, Geminello Alvi, Lorenzo Castellani e Francesco Borgonovo. Il loro intervento spazia dalla libertà di espressione all’intelligenza artificiale, dalla geopolitica all’evoluzione dell’Occidente.

Il venerdì 13 novembre la serata di apertura, condotta da Porro e Silenzi, introduce il dibattito “Visioni di libertà”. Sabato 14 novembre è dedicato alle imprese marchigiane e all’Adriatico: Marco Minniti analizza gli scenari geopolitici, Guido Damini presenta la lezione-spettacolo “Nati per esplorare”, mentre Pietrangelo Buttafuoco e Giuseppe Dispaquale discutono il rapporto tra arte e libertà mentale. La domenica 15 novembre chiude con la lectio magistralis di Giordano Bruno Guerri “L’Italia e i suoi fantasmi” e con interventi su intelligenza artificiale tenuti da Andrea Venanzoni e Riccardo Manzotti.

Imprenditorialità marchigiana e prospettive per Ancona 2028

Il focus sull’Adriatico e le imprese locali

Il festival riserva una mattinata al “L’Adriatico motore di crescita”. A guidare la tavola rotonda Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Fincantieri, e Levan Davitashvili di IP, evidenziando il ruolo cruciale del porto e delle infrastrutture navali per lo sviluppo regionale. L’iniziativa vuole dimostrare come le eccellenze marchigiane, dalle grandi realtà industriali a realtà più contenute, possano contribuire alla crescita economica nazionale e al progetto “Ancona Capitale Italiana della Cultura 2028”.

L’assessore alla Cultura Marta Paraventi ha sottolineato che l’evento rappresenta un’occasione per far dialogare memoria e presente, valorizzando opere letterarie e artistiche che testimoniano il ruolo storico della città nei diritti e nella cultura. La Mole diventa così un luogo di incontro internazionale, capace di ospitare mostre, musica, cinema, poesia e dibattiti che alimentano la cittadinanza attiva.

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