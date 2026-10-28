Scopri la nuova miniserie di Orgoglio e Pregiudizio su Netflix, con Corrin e Lowden, pronta a incantare dal 3 dicembre.

Netflix ha annunciato il lancio di una nuova miniserie ispirata al celebre romanzo di Jane Austen, Orgoglio e Pregiudizio, che arriverà sul catalogo il 3 dicembre. L’adattamento, suddiviso in sei episodi, promette di ricostruire con cura l’atmosfera del periodo Regency, ma con uno sguardo più attuale, capace di parlare a nuove generazioni di spettatori.

Il progetto si avvale di un cast di alto profilo: Emma Corrin interpreta Elizabeth Bennet, mentre Jack Lowden si cimenta nel ruolo di Mr. Darcy. La produzione, curata da Lookout Point per Netflix, ha riunito talenti di spicco del panorama televisivo e cinematografico, offrendo una reinterpretazione fresca ma fedele del classico.

Un cast stellare per un classico senza tempo

Accanto a Corrin e Lowden, la distribuzione comprende Olivia Colman nel ruolo di Mrs. Bennet, Freya Mavor come Jane Bennet, Jamie Demetriou nei panni di Mr. Collins, Daryl McCormack in Mr. Bingley e Louis Partridge come Mr. Wickham. Altri volti noti includono Rhea Norwood (Lydia), Siena Kelly (Caroline Bingley) e Fiona Shaw (Lady Catherine de Bourgh).

Ogni attore è stato scelto per la capacità di trasmettere le sfumature emotive tipiche dei personaggi austeniani, rendendo la storia più viva e contemporanea.

Emma Corrin: da The Crown a Elizabeth Bennet

Conosciuta per il suo ruolo di Principessa Diana nella serie The Crown, Emma Corrin porta una combinazione di grazia regale e spirito ribelle al personaggio di Elizabeth. Corrin ha dichiarato che lo script di Dolly Alderton le permette di esplorare il orgoglio e la vulnerabilità della giovane Bennet, offrendo al pubblico una protagonista moderna che non rinuncia alla fedeltà storica.

Jack Lowden: dal mondo degli spie a Mr. Darcy

Riflettendo sul suo passato televisivo, Jack Lowden – noto per il ruolo in Slow Horses – descrive Darcy come una figura complessa, sospesa tra presunzione e integrità. Lowden sottolinea la necessità di mostrare la crescita emotiva di Darcy, rendendolo più accessibile a un pubblico odierno che cerca una dose di romanticismo pur mantenendo la tensione della narrazione.

Dietro le quinte: sceneggiatura, regia e produzione

La sceneggiatura è interamente scritta da Dolly Alderton, autrice del best-seller Tutto quello che so sull’amore. Alderton ha condiviso che la sfida più grande è stata mantenere la fedeltà al testo originale, inserendo però sfumature contemporanee capaci di parlare alle giovani generazioni. La regia è affidata a Euros Lyn, già noto per il lavoro su Heartstopper, che utilizza un’estetica elegante, luci soffuse e paesaggi rurali per evocare la bellezza del XIX secolo.

Sceneggiatura fedele e al contempo moderna

Alderton ha dichiarato che i temi di Orgoglio e Pregiudizio – l’ansia sociale, la paura del giudizio e la ricerca di autenticità – sono ancora rilevanti nel 2026. Il suo approccio consiste nel preservare i dialoghi chiave di Austen, ma aggiungere momenti di introspezione che rispecchiano le dinamiche relazionali odierne, consentendo a personaggi come Elizabeth di parlare con una voce più autonoma.

Regia di Euros Lyn e la visione estetica

Euros Lyn ha curato la visual identity della serie puntando su inquadrature ampie dei campi di Hertfordshire, intrecciate a primi piani intensi nei momenti di conflitto emotivo. Lyn utilizza il silenzio come strumento narrativo, facendo risaltare la tensione sotto le parole taglienti tipiche di Austen. La colonna sonora, composta da brani orchestrali delicati, accompagna le scene più intime, accentuando la dolcezza e la tragedia della trama.

Cosa aspettarsi dall’adattamento

Il trailer, rilasciato in anteprima, include le frasi memorabili "A quanto pare il vostro difetto è la tendenza a detestare tutti" e "E il vostro è quello di fraintendere di proposito", anticipando il gioco di parole tra orgoglio e malintesi che caratterizzerà la relazione tra Elizabeth e Darcy. La produzione promette una narrazione che equilibra romanticismo e ironica critica sociale, offrendo allo stesso tempo un ritratto autentico della vita delle cinque sorelle Bennet.

La nuova miniserie di Netflix si presenta come una sintesi tra tradizione e innovazione: un capolavoro letterario reinterpretato per l’era digitale, con attori di spicco, una regia curata e una sceneggiatura che rispetta il cuore del romanzo originale, pronta a conquistare sia i fan di sempre sia i neofiti del romantico periodo Regency.