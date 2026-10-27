Il ventenne Ernesto Esposito, più noto come Erness, ha vissuto le ultime puntate del talent Amici 26 come una corsa con gli ostacoli più difficili. Dopo aver conquistato il banco con il brano intitolato “Colpa Mia”, la sua avventura è stata bruscamente interrotta a causa di un dilemma legato all’originalità della traccia.

Durante la registrazione del programma, avvenuta il 22 ottobre, il responsabile artistico Samurai Jay ha notato che il ritmo, la tonalità e la progressione armonica di “Colpa Mia” corrispondevano in maniera preoccupante a quelle di “Antes de ti”, brano di Rusherking e María Becerra. L’accusa di plagio è subito diventata il fulcro della discussione nella casa di Amici.

Il confronto musicale: “Colpa Mia” contro “Antes de ti”

Nel giorno della prova, Samurai Jay ha sovrapposto i due brani in sala prove, evidenziando una stessa tonalità, lo stesso battito per minuto (BPM) e una struttura armonica identica. Secondo il docente, una cover avrebbe potuto essere accettabile, ma presentare quel pezzo come inedito violava le regole del programma.

La scoperta è stata accelerata da segnalazioni provenienti dal pubblico, che aveva notato le somiglianze tra i due brani già nella puntata precedente.

Il caso non si è fermato a questo singolo brano: ulteriori verifiche hanno portato alla luce analogie tra altri pezzi proposti da Erness e canzoni già esistenti. Tuttavia, il provvedimento disciplinare non è stato immediato; Samurai Jay ha optato per una sospensione temporanea della maglia, concedendo al giovane artista una settimana di lavoro intensivo con professionisti del settore per creare un vero inedito.

Il giudizio finale di Samurai Jay, Cuccarini e Amadeus

Il 22 ottobre, nella puntata pomeridiana, Erness ha presentato il risultato della sua settimana di composizione. Samurai Jay, però, ha ritenuto il nuovo brano insufficiente, affermando che non raggiungeva gli standard richiesti per rimanere nella scuola. La decisione è stata resa pubblica nella puntata trasmessa il 25 ottobre su Canale 5.

Le reazioni dei giudici sono state altrettanto decise. Lorella Cuccarini ha dichiarato che consentire una seconda possibilità a chi presenta plagio era ingiusto nei confronti di tutti gli altri concorrenti, affermando: “Ti avrei cacciato subito”. Amadeus ha confermato la posizione della collega, sostenendo che il rispetto per gli artisti che hanno guadagnato il banco onestamente era fondamentale. Nonostante la comprensione mostrata da Samurai Jay per le difficoltà personali di Erness, la decisione finale è stata l’eliminazione del cantante.

Le scuse di Erness e il nuovo percorso

Poche ore dopo la sua espulsione, il giovane ha scritto un post su Instagram, scusandosi con il pubblico e soprattutto con se stesso. Ha sottolineato che “se si chiama scuola è perché ci insegna qualcosa, ed io ho imparato una grande lezione”. Inoltre, ha ringraziato il team di Amici, in particolare Samurai Jay, definendolo una persona dal “cuore d’oro” e dichiarando di portare sempre con sé le esperienze vissute nella casetta.

Il post si è chiuso con un commento di Samurai Jay: “A testa alta sempre!”. Erness ha così trasformato la sconfitta in un punto di partenza, assicurando di intraprendere un nuovo cammino artistico fuori dal contesto televisivo, convinto che, nonostante l’errore, il suo timbro e la sua capacità potranno ancora trovare spazio nella musica.