Una studentessa racconta l’aggressione subita alla Cadorna e la risposta dell’università e delle forze dell’ordine.

Nel pomeriggio odierno, precisamente alle 17.11, una giovane di 19 anni ha attivato il numero di emergenza per segnalare una violenza sessuale avvenuta all’interno del sistema di trasporto milanese. L’allarme ha subito coinvolto la Questura di Milano, che ha inviato sul posto le proprie forze per garantire la sicurezza della zona e avviare le prime operazioni investigative.

Il racconto della vittima, ancora in fase di approfondimento, punta a ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto, ponendo al centro della discussione temi di prevenzione e protezione negli spazi pubblici.

La giovane, studente dell’Università IULM, si è recata al campus universitario poco dopo l’incidente, dove ha confidato l’accaduto a un’amica e compagna di corso.

Quest’ultima, preoccupata per il benessere della collega, l’ha incoraggiata a sfruttare i canali istituzionali dell’ateneo per richiedere assistenza e supporto. La denuncia è così giunta al dipartimento di tutela della salute e sicurezza dell’Università, che ha provveduto a contattare immediatamente le autorità competenti.

Dettagli dell’aggressione avvenuta al mezzanino della Cadorna

Secondo la testimonianza fornita dalla studentessa, l’episodio si è verificato nel mezzanino della stazione della metropolitana di Cadorna, un’area di transito molto frequentata durante le ore di punta.

La vittima descrive il momento come improvviso e traumatico, evidenziando l’assenza di testimoni diretti al momento dell’accaduto. Le indagini preliminari, condotte dagli uffici della Questura, hanno già individuato le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che verranno analizzate per identificare eventuali soggetti coinvolti.

Luogo esatto e orario dell’accaduto

Il mezzanino di Cadorna, situato al livello più basso della stazione, è stato segnalato come il punto preciso in cui la violenza è avvenuta. L’orario indicato, le 17.11 del giorno odierno, corrisponde al tradizionale flusso di pendolari che rientrano dal centro città. Questa circostanza ha reso più difficile per le vittime trovare un luogo sicuro e ha complicato le prime operazioni di soccorso, rendendo ancora più urgente l’intervento delle autorità.

Intervento dell’Università IULM e attivazione dei soccorsi

L’Università IULM ha reagito prontamente non appena è stato notificato il problema. I responsabili del servizio di salute e benessere studentesco hanno contattato i Carabinieri e il numero di emergenza 112 per garantire un rapido intervento medico e di protezione. L’ateneo ha inoltre attivato una serie di protocolli di supporto psicologico, offrendo alla giovane la possibilità di usufruire di consulenze riservate e di un percorso di assistenza continuativa. In una nota divulgativa, l’Università ha precisato che il campus è stato il punto di partenza della richiesta di aiuto, non il luogo dell’aggressione, correggendo così le informazioni diffuse da alcune testate.

Indagini della Questura di Milano e prossimi passi

La Questura di Milano ha avviato un’inchiesta approfondita, raccogliendo testimonianze, visionando i filmati delle telecamere di sicurezza e eseguendo i primi accertamenti forensi. Gli investigatori hanno dichiarato di dover ancora sentire più testimoni e di proseguire nella ricostruzione della scena per definire con precisione i ruoli di eventuali complici. Nel frattempo, la giovane vittima è stata seguita da equipe mediche e psicologiche, mentre l’ateneo continua a monitorare la situazione per evitare ulteriori situazioni di rischio e per rafforzare le procedure di segnalazione all’interno del campus.