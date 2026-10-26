Clamorosa svista a poche ore dall'annuncio del vincitore del Pallone d’Oro 2026. Sul sito ufficiale sono apparsi tre articoli per celebrare i vincitori, in seguito cancellati.

Clamorosa svista a poche ore dall’annuncio del vincitore del Pallone d’Oro 2026. Sul sito ufficiale del prestigioso premio sono comparsi per errore tre articoli già pronti per celebrare il trionfo di altrettanti candidati: Harry Kane, Kylian Mbappé e Lamine Yamal. I contenuti sono rimasti online per circa un’ora, prima di essere rimossi e sostituiti dalla dicitura “pagina non trovata”.

L’episodio ha immediatamente attirato l’attenzione degli appassionati di calcio, alimentando le speculazioni sul possibile vincitore. La pubblicazione anticipata degli articoli, tuttavia, non costituisce una conferma del risultato: i contenuti sarebbero stati preparati in anticipo per i principali candidati, in vista della cerimonia di premiazione in corso a Londra.

La gaffe ha comunque riacceso i riflettori sui tre grandi protagonisti della vigilia, considerati tra i principali favoriti per conquistare il riconoscimento assegnato da France Football.

Pallone d’Oro 2026, gli articoli su Kane, Mbappé e Yamal

Tra i contenuti apparsi per errore sul sito ufficiale, quello dedicato a Harry Kane celebrava la straordinaria stagione dell’attaccante inglese del Bayern Monaco, alla quale venivano attribuiti ben 61 gol. Un rendimento eccezionale che ha contribuito a inserirlo tra i candidati più accreditati alla vittoria finale.

Anche Lamine Yamal, talento del Barcellona, era protagonista di un articolo celebrativo. Il testo sottolineava la possibilità che il giovane spagnolo stabilisse un nuovo record, diventando, a 19 anni, il più giovane vincitore nella storia del Pallone d’Oro.

Il terzo contenuto riguardava Kylian Mbappé, descritto come un simbolo di continuità ai massimi livelli del calcio mondiale. Nell’articolo venivano esaltati i suoi risultati e il suo ruolo da protagonista nelle competizioni internazionali, con un riferimento al primato di miglior marcatore nella storia dei Mondiali.

I tre articoli sono stati rimossi dopo circa un’ora dalla pubblicazione. La loro comparsa non permette, però, di stabilire se uno dei tre calciatori abbia effettivamente conquistato il premio: la preparazione anticipata di contenuti dedicati ai diversi candidati è una pratica compatibile con l’organizzazione di una cerimonia di questa portata.

Pallone d’Oro, cresce l’attesa per il verdetto finale

L’incidente ha aggiunto un ulteriore elemento di curiosità a una cerimonia già molto attesa. Con l’annuncio ufficiale ormai imminente, gli appassionati si interrogano su chi riuscirà a conquistare il riconoscimento individuale più prestigioso del calcio.

La classifica diffusa prima della premiazione ha confermato la presenza di Kane, Mbappé e Yamal tra i dieci candidati ancora in corsa per la vittoria. Tra gli altri nomi figurano anche Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Khvicha Kvaratskhelia, Lionel Messi, Michael Olise, Rodri e Fabián Ruiz.

Resta quindi da capire se la svista del sito ufficiale sia stata soltanto un problema organizzativo oppure se uno dei tre nomi finiti al centro dell’attenzione riuscirà davvero a conquistare il trofeo. La pubblicazione anticipata degli articoli non rappresenta una prova del risultato, e soltanto l’annuncio ufficiale potrà chiarire chi sarà il vincitore del Pallone d’Oro 2026.