Il Lionel Messi ha chiuso il suo cammino con la Albiceleste in una serata che resterà impressa nella memoria di Buenos Aires. L’ammirata squadra ha battuto il Benin per 3-0, davanti a più di 80.000 spettatori riuniti nello storico stadio Monumental. Dopo il fischio finale, il numero 10 ha alzato la voce, definendo “un grandissimo orgoglio” quello di aver indossato quella maglia per oltre vent’anni.

Il match di addio: tutti i dettagli

La partita, valida come amicizia di saluto, ha visto Messi partecipare per i novanta minuti, dimostrando ancora una presenza carismatica in campo. I tre gol, tutti segnati da altri protagonisti, hanno sancito la vittoria senza ombra di dubbio. Il capitano argentino, ora 39 anni ha concluso il suo percorso internazionale con la frase: “Non tornare più sarà un grande dolore“, evidenziando il peso emotivo della decisione.

Le parole del capitano

Nel post-match, Messi ha ringraziato i compagni, lo staff e i tifosi, dichiarando: “È stato un grandissimo orgoglio per me difendere questa maglia“. Il suo discorso, carico di umiltà, ha riecheggiato le parole di un eroe nazionale che ha condiviso i più alti trionfi, dal Mondiale 2022 al numero record di 125 gol segnati con la nazionale.

Il percorso storico di Messi con la nazionale

Il debutto ufficiale di Messi con l’Argentina risale al 2005, ma il suo primo vero impatto avviene ai Mondiali del 2006, dove, all’età di 18 anni, ha fornito un assist e realizzato un gol nella vittoria 6-0 contro Serbia e Montenegro. Da allora, ha partecipato a sei edizioni dei mondiali, raccogliendo titoli, medaglie e riconoscimenti, fino all’epica conquista del titolo mondiale nel 2022.

Momenti chiave e record personali

Oltre i 48 trofei vinti a livello di club e nazionale, Messi detiene il record di 125 reti con la selezione, superando numerosi predecessori. Il suo singolo più veloce in nazionale è stato contro l’Ungheria, durata appena 43 secondi, dimostrando sin da giovane la capacità di cambiare le sorti di una partita in un attimo.

Reazioni, futuro e ultimi progetti

Il congedo di Messi ha suscitato una valanga di emozioni sui social, nei bar di Rosario e nei cuori di tutti gli appassionati. Parallelamente, il campione ha confermato di continuare a giocare con l’Inter Miami in Florida dove è capitano e continua a incantare il pubblico. Recentemente, ha inoltre acquisito la squadra spagnola Eldense segnale di un futuro legato al calcio anche fuori dal campo di gioco.

Il retaggio di un’idolo

Il ricordo di Messi rimarrà indelebile nella storia dell’Argentina, accanto a leggende come Diego Maradona e El Pibe de Oro. Il suo addio non segna una fine, ma l’inizio di una nuova era per la nazionale, che dovrà trovare nuovi leader per proseguire il cammino tracciato dal campione.