Il calcio produce pochi eventi misurabili, e per questo servono indicatori come TSR, PDO ed expected goals. Poi arrivano match analysis, tecnologie e competenze che portano i dati in allenamento.

Il calcio è tra gli sport più difficili da quantificare. Nel baseball o nel basket ogni azione è un evento ben definito, mentre qui il gioco scorre senza interruzioni, i punti sono pochi e le azioni registrabili ancora meno. L’analista Jake Wallerius lo descrive come uno sport a basso punteggio, fluido e con poche azioni registrabili, quindi l’«ultima frontiera» degli sport analytics.

Il confronto numerico è eloquente: in una stagione MLB 143 giocatori hanno raggiunto almeno 500 turni di battuta, in Premier League solo 7 hanno tentato almeno 100 tiri e appena 2 hanno superato i 50 tiri in porta.

Con così pochi eventi servono indicatori più raffinati per spiegare le prestazioni. Il percorso parte dai tiri e arriva agli expected goals, mentre una disciplina parallela, la performance analysis, porta i numeri dentro il lavoro quotidiano degli staff.

Dai tiri totali al PDO: le prime metriche di squadra

I primi studi si sono concentrati sui tiri. Aggregando i dati di molte partite è emerso che le squadre migliori tirano di più, meglio se in porta, e ne concedono meno agli avversari. Il differenziale tra tiri fatti e subiti è ben correlato ai punti in classifica a fine stagione.

Due misure semplici lo descrivono: il Total Shots Ratio (TSR), la quota di tiri di una squadra sul totale dei tiri di entrambe, e lo Shots on Target Ratio (SoTR), calcolato allo stesso modo ma solo sui tiri nello specchio.

Queste misure derivano da indici usati nell’hockey e hanno valore predittivo. Il TSR resta abbastanza stabile da una stagione all’altra, segno di qualità intrinseca. Il PDO, somma di tasso di conversione e tasso di parata, ruota attorno a 1000 ma oscilla parecchio ed è usato come indice della fortuna a breve termine. Un PDO molto alto indica una squadra che segna e para più del normale, con una regressione probabile; un PDO molto basso segnala sfortuna e possibili miglioramenti.

Expected goals: distinguere il risultato dalla prestazione

Non tutti i tiri valgono uguale. Venti conclusioni possono ingannare se quindici partono da 30 metri, mentre pochi tiri dall’area piccola sono molto più pericolosi. Gli Expected Goals (xG) assegnano a ogni tiro un valore da 0 a 1, la probabilità che diventi gol, in base a distanza, angolo, situazione di gioco, parte del corpo e presenza di difensori. Sommandoli si ottiene il numero di gol che una squadra avrebbe «meritato». Lo stesso vale per gli xGA, riferiti alle occasioni concesse, e la differenza xG meno xGA (xGD) è un indicatore più affidabile dei semplici gol fatti e subiti.

Confrontando gol reali e attesi si capisce se una squadra sta over-performando o under-performando. Con 20 gol segnati a fronte di 15 xG dopo 10 partite, la squadra ha probabilmente beneficiato di mira eccezionale o di portieri avversari non impeccabili. Con 5 gol e 10 xG, ha raccolto meno del dovuto. Chi segna molto sopra gli xG rischia un rallentamento, chi spreca molto può presto sbloccarsi: sono le cosiddette regressioni verso la media. Altre metriche completano il quadro: le big chances di Opta, la conversione dei tiri, i gol da palla inattiva, i clean sheet, i blocchi e i salvataggi sulla linea. Anche l’xG per tiro subito è utile: nella Serie B di quell’anno il Cesena aveva il valore peggiore del campionato, segno che concedeva agli avversari tiri troppo comodi.

Match analysis, performance analysis e scouting

Tre termini spesso usati come sinonimi indicano attività diverse. La match analysis osserva in modo sistematico una singola gara (passaggi, conclusioni, movimenti tattici). La performance analysis segue invece atleta o squadra su più partite o su un’intera stagione. Lo scouting guarda all’esterno, studiando avversari o possibili nuovi acquisti. Se in una partita una squadra perde palla soprattutto sulla fascia sinistra nel secondo tempo, il confronto con le ultime dieci gare dice se è un episodio isolato o una tendenza.

Gli indicatori vanno scelti con criterio. La distanza percorsa da un centrocampista dice poco senza considerare fase di gioco, ruolo e intensità degli scatti, perciò si costruisce un modello di prestazione, un insieme coerente di indicatori legati a sport, ruolo e obiettivo. Nel nuoto, per esempio, la frequenza di bracciata ha senso se letta con velocità e bracciate per vasca. Restano aspetti difficili da misurare, come la lettura del gioco o la gestione dello stress, che richiedono l’occhio del tecnico.

Tecnologie, privacy e uso in allenamento

Il video è lo strumento più diffuso per l’analisi tattica. GPS e dispositivi indossabili, come fasce cardio e sensori inerziali, registrano distanza, velocità e accelerazioni, mentre il tracking ottico segue più atleti in campo in automatico. Sensori diversi possono dare misure leggermente differenti per lo stesso gesto, quindi confrontare dati di tecnologie diverse è delicato. I dati fisiologici e di movimento sono inoltre informazioni sensibili: raccolta e conservazione devono rispettare la normativa, come indicato dal Garante per la protezione dei dati personali.

Un report pieno di numeri senza legame con l’allenamento resta inutilizzato. L’analista dialoga con allenatori, preparatori e atleti: se un giocatore ha accumulato molti sprint nelle ultime gare, lo staff può ridurre il lavoro ad alta intensità della settimana dopo. Il ruolo richiede conoscenza dello sport, basi di statistica, competenze con software di analisi video e capacità comunicative. Gli sbocchi sono nelle società professionistiche, nelle federazioni, nei centri di ricerca applicata e nelle consulenze per singoli atleti; un percorso come la laurea magistrale in Scienze e tecniche dello sport offre le basi teoriche e metodologiche.