L’Fbi sta indagando su una presunta violazione del proprio database nazionale di informazioni criminali. Secondo due persone al corrente dell’indagine, lo strumento serve da collegamento tra le forze dell’ordine federali, statali e locali. L’agenzia non ha risposto subito alla richiesta di commento.

L’intrusione nel National Crime Information Center (Ncic) è attribuita a presunti hacker.

È il secondo episodio di questo tipo in pochi mesi. Il database è usato dalle forze dell’ordine di tutto il Paese per condividere informazioni su mandati di cattura e verifiche dei precedenti penali.

Il precedente di settembre e l’attacco del 2023

A settembre, un gruppo noto come ShinyHunters ha preso di mira i dati personali sensibili dei dipendenti.

I dati sono stati sottratti da un portale dell’Fbi dedicato alle offerte di lavoro. Dopo quell’episodio, alcuni dipendenti hanno lamentato di non sapere con certezza se fossero stati coinvolti nel furto e di considerare insufficienti le risorse di sicurezza offerte alle vittime.

Un ricercatore ed autore canadese specializzato in cybersecurity è stato arrestato e deve rispondere di accuse legate alla violazione attribuita a ShinyHunters.

Esiste poi una violazione più vecchia, avvenuta nel 2023: gli hacker hanno colpito un sistema informatico usato dall’ufficio dell’Fbi di New York per le indagini sullo sfruttamento sessuale dei minori. Il sistema conteneva anche immagini legate all’indagine su Jeffrey Epstein.

Il contesto politico e le parole di Kash Patel

La scoperta della nuova intrusione arriva mentre l’amministrazione Trump cerca di placare le preoccupazioni dell’opinione pubblica sulla cybersicurezza nazionale. Negli ultimi tempi ci sono stati guasti di alto profilo che hanno colpito banche, la National Security Agency (Nsa) e il sistema di controllo del traffico aereo della Faa.

Giovedì, dopo che i funzionari dell’agenzia sono venuti a conoscenza dell’ultimo incidente, il direttore dell’Fbi Kash Patel è intervenuto in una trasmissione televisiva per illustrare il lavoro dell’agenzia sulla sicurezza informatica. Patel ha parlato di un’operazione conclusa mesi fa, chiamata Winter Shield, volta a spingere le aziende ad aggiornare i propri sistemi per impedire agli hacker di accedere ai dati sensibili. Ne ha parlato come se fosse ancora in corso, lodando l’attuale amministrazione per aver aggiornato sistemi chiave a protezione delle infrastrutture critiche.

Patel ha dichiarato: “Altre amministrazioni avrebbero potuto effettuare questi aggiornamenti, ma non lo hanno fatto”. E ancora: “Noi stiamo giocando d’anticipo e recuperando il tempo perduto”.

Al momento non sono state comunicate conclusioni sull’indagine sulla nuova intrusione nel database Ncic, né sulla portata dei dati eventualmente coinvolti. Chi lavora per enti collegati al sistema o ha segnalato accessi anomali può rivolgersi direttamente alle autorità competenti per verificare la propria posizione.