Phishing, falsi operatori, furti di credenziali e leak di dati seguono schemi ricorrenti. Capire perché funzionano e adottare poche abitudini solide riduce molto il rischio per identità e pagamenti.

Il cybercrime è l’insieme dei reati commessi tramite dispositivi e reti digitali: furti di denaro, di identità, di dati, estorsioni. Chi lo pratica raramente attacca i sistemi in modo sofisticato. Nella maggior parte dei casi sfrutta l’anello più semplice da forzare, cioè la persona, con tecniche di ingegneria sociale che puntano su fretta, paura e fiducia.

Per questo il tema riguarda tutti, non solo chi lavora con la tecnologia. Un conto corrente, un account di posta o un profilo social hanno valore per chiunque. Qui sotto trovano spazio gli schemi più diffusi, le ragioni per cui funzionano, le abitudini che riducono il rischio e un breve glossario.

Gli schemi più diffusi e come si presentano

Il phishing è un messaggio di posta che imita banche, corrieri, enti pubblici o piattaforme note e invita a cliccare su un link o aprire un allegato. Lo smishing è la stessa trappola via SMS o app di messaggistica, mentre il vishing avviene per telefono, spesso con un falso operatore della banca che segnala un movimento sospetto.

Altri schemi ricorrenti sono le truffe sentimentali, in cui un falso profilo costruisce un rapporto per poi chiedere denaro, i falsi investimenti con rendimenti garantiti, gli annunci di vendita con prezzi troppo bassi e le finte richieste di assistenza tecnica. Tipicamente il copione è sempre lo stesso: un pretesto credibile, una scadenza ravvicinata e una richiesta di agire subito.

Perché questi attacchi funzionano

L’efficacia nasce dalla psicologia più che dalla tecnica. Un messaggio che annuncia un addebito anomalo o un pacco bloccato genera urgenza, e sotto pressione si ragiona meno. L’autorevolezza apparente di un logo o di un nome noto abbassa la guardia, mentre la scarsità (offerta limitata, account in scadenza) spinge a decidere in fretta.

Contano anche i numeri: i criminali inviano migliaia di messaggi identici, e basta che una piccola frazione dei destinatari risponda perché l’operazione sia redditizia. Con i dati ottenuti da precedenti violazioni possono inoltre personalizzare il testo con nome, banca o ultimi acquisti, rendendo l’inganno più convincente.

I data leak e il valore dei dati rubati

Un data leak è la diffusione, accidentale o dolosa, di informazioni personali custodite da un’azienda o un servizio: indirizzi email, password, numeri di telefono, talvolta dati anagrafici. Chi ne è vittima non ha spesso nessuna colpa diretta, eppure quei dati finiscono in raccolte vendute o scambiate online.

Il rischio maggiore deriva dal riutilizzo delle password. Con una combinazione email-password trapelata, gli attaccanti provano lo stesso accesso su molti altri servizi, tecnica detta credential stuffing. Se la stessa parola d’ordine protegge posta, social e home banking, una sola violazione apre più porte.

Abitudini che riducono il rischio

Poche regole, applicate con costanza, bloccano la maggior parte degli attacchi:

usare una password unica e lunga per ogni servizio, aiutandosi con un gestore di password;

per ogni servizio, aiutandosi con un gestore di password; attivare l’ autenticazione a due fattori su posta, banca e social, preferendo app dedicate agli SMS;

su posta, banca e social, preferendo app dedicate agli SMS; non cliccare sui link ricevuti: aprire direttamente il sito o l’app ufficiale;

verificare mittente e indirizzo web, diffidando di errori, toni allarmistici e richieste di dati riservati;

aggiornare sistema operativo, browser e app, perché molti attacchi sfruttano falle già corrette;

controllare con regolarità movimenti bancari e notifiche di accesso.

Proteggere i pagamenti

Nessuna banca chiede per telefono o messaggio codici di conferma, PIN o password. Chi riceve una chiamata del genere dovrebbe interromperla e richiamare il numero riportato sulla carta o sul sito ufficiale. Per gli acquisti online sono utili le carte prepagate con plafond limitato o i sistemi di pagamento che mascherano il numero della carta.

Se il danno è già avvenuto, la rapidità conta: bloccare subito carta e accessi, contattare la banca, cambiare le password compromesse e presentare denuncia alle autorità competenti, conservando messaggi e ricevute come prova. Più rapida è la segnalazione, maggiori sono le possibilità di limitare le perdite.

Mini glossario per orientarsi

Phishing : messaggio fraudolento che imita un ente affidabile per carpire dati.

: messaggio fraudolento che imita un ente affidabile per carpire dati. Smishing e vishing : phishing via SMS e via telefono.

: phishing via SMS e via telefono. Malware : software dannoso che danneggia o spia un dispositivo.

: software dannoso che danneggia o spia un dispositivo. Ransomware : malware che blocca i file e chiede un riscatto.

: malware che blocca i file e chiede un riscatto. Data leak : diffusione non autorizzata di dati personali.

: diffusione non autorizzata di dati personali. Two-factor authentication : secondo livello di verifica oltre alla password.

: secondo livello di verifica oltre alla password. Spoofing: falsificazione di mittente o numero per sembrare affidabili.

Un’abitudine in più vale quanto molte altre: verificare se la propria email compare in archivi di violazioni note, tramite servizi di controllo gratuiti e riconosciuti. In caso di esito positivo, cambiare subito la password di quell’account e di ogni altro servizio dove era stata riutilizzata.