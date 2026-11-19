Nassfeld e Carinzia prima di Natale: sci, mercatini e spa

Nassfeld e Carinzia prima di Natale: sci, mercatini e spa

Una breve vacanza nelle settimane prima di Natale può servire a rallentare, prima che il calendario si riempia di impegni. Chi cerca il passeggio tra le bancarelle, chi vuole tornare sugli sci e chi desidera soltanto un po’ di quiete può trovare tutto questo in Carinzia, nella zona di Nassfeld, dove il Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia si trova vicino agli impianti di risalita.

L’Avvento invita a vivere l’attesa più che la festa, con una serata nel borgo, qualcosa di caldo da bere e tempo all’aperto.

Sci e musica a Nassfeld

Per gli sciatori, l’Avvento coincide con il ritorno in pista. Il microclima alpino e la posizione geografica di Nassfeld fanno da cornice a discese panoramiche e pause nei rifugi, utili per riprendere fiato prima di tornare sulla neve.

Dal 3 al 6 dicembre, il Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia ospita lo Ski Beat Festival, che unisce sci, musica e après-ski in un programma più dinamico.

Il mercatino di Tröpolach

Chi preferisce le tradizioni locali può visitare il Mercatino d’Avvento di Tröpolach, aperto dal 6 al 19 dicembre. Tra musica, prodotti regionali e vin brulè, la visita si presta a una passeggiata in famiglia o a una serata in compagnia.

Il percorso può diventare il centro della giornata oppure una tappa dopo le attività all’aperto.

Il sentiero d’Avvento a Pramollo

Il Sentiero d’Avvento a Pramollo è un anello illuminato di circa 1,3 chilometri che attraversa il confine tra Austria e Italia, costeggia il lago, passa accanto a una chiesetta e prosegue nel bosco. Dal 5 dicembre 2026 al 10 gennaio 2027 il percorso è gratuito ogni giorno e, in dieci giornate selezionate, si aggiungono mercatini, specialità locali e appuntamenti musicali.

Benessere e cucina in hotel

Dopo una giornata all’aperto, il rientro in hotel fa parte della vacanza. Il soggiorno prosegue all’Acquapura Spa Via Carnica, con uno spazio di relax raggiungibile senza spostamenti. La cucina dell’hotel, legata all’Alta Via Carnica, propone i sapori del territorio e completa la giornata tra paesaggio e ospitalità.

Per scegliere le date e conoscere le formule disponibili è possibile consultare le offerte di soggiorno dell’hotel.