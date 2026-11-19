Un attacco con missili e droni ha fatto crollare una delle arcate del ponte di Kerch, sospendendo il traffico tra Russia e Crimea.

Il ponte di Kerch, che collega la Russia continentale alla Crimea, è stato danneggiato da un attacco notturno con missili e droni. Il governatore della Crimea nominato da Mosca, Sergei Aksyonov, ha annunciato su Telegram la sospensione del traffico stradale e l’avvio della valutazione dei danni. Il ponte era già stato colpito in precedenza nella stessa settimana.

Un’operazione condotta per fasi

Secondo quanto dichiarato dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, l’attacco è stato preparato per settimane. Le forze ucraine hanno prima distrutto sistemi di difesa aerea, radar e apparati di guerra elettronica nella penisola. Solo dopo è arrivato il colpo decisivo contro l’arcata stradale, con un missile da crociera Flamingo ripreso da una telecamera di bordo.

Zelenskyy ha descritto l’azione come una risposta agli attacchi russi contro le infrastrutture ucraine, parlando di una operazione senza precedenti.

Il crollo ha interessato un’arcata di circa 227 metri che è finita nello stretto di Kerch, il tratto di mare che unisce il Mar d’Azov al Mar Nero. Il ponte ferroviario affiancato ha riportato danni alla sua arcata, ma è rimasto in piedi.

I treni hanno ripreso a circolare martedì dopo una breve interruzione.

Conseguenze per i trasporti e la navigazione

Le macerie sembrano aver bloccato il canale principale sotto il ponte, quello usato dal traffico marittimo tra il Mar d’Azov e i porti di Berdiansk e Mariupol. Il canale è largo 120 metri e profondo 8,3 metri. Le strutture in acciaio sommerse potrebbero impedire il passaggio alle navi di grandi dimensioni finché i detriti non saranno rimossi.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che il ponte sarà ricostruito e sarà ancora migliore di prima. Alcuni commentatori russi vicini all’esercito hanno però riconosciuto che la riparazione sarà molto difficile, soprattutto perché l’Ucraina ora può colpire gru galleggianti e squadre di manutenzione. Il traffico dalla Crimea verso la Russia dipende ora soltanto da un corridoio terrestre nel sud dell’Ucraina occupato.