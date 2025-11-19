Le Strategie di Sicurezza di Putin per Contrastare il Sabotaggio Ucraino

Negli ultimi mesi, la Russia ha registrato un incremento esponenziale degli attacchi aerei da parte di droni ucraini. Questo fenomeno ha costretto il governo di Mosca a rivedere le misure di sicurezza interna. Con un decreto firmato dal presidente Vladimir Putin, il Cremlino ha attuato un nuovo pacchetto di leggi per rafforzare la difesa delle infrastrutture vitali del paese.

Misure di sicurezza rafforzate

Tra le iniziative più rilevanti vi è la mobilitazione di riservisti per la sorveglianza di obiettivi strategici, come raffinerie e impianti energetici, sempre più frequentemente presi di mira. Questa mossa consente al governo di attivare un numero considerevole di riservisti, stimato intorno ai due milioni, senza dover ricorrere a una mobilitazione generale, scelta che risulterebbe impopolare tra la popolazione.

Il contesto degli attacchi

Quasi quattro anni dopo l’inizio del conflitto con l’Ucraina, il territorio russo è soggetto ad attacchi quasi quotidiani. Questa situazione mette in evidenza una vulnerabilità che il governo intende affrontare. I droni ucraini hanno colpito non solo le aree di confine, ma anche obiettivi interni, sollevando preoccupazioni riguardo alla sicurezza della leadership russa.

Strategie per contrastare i droni

Oltre all’aumento della presenza di riservisti, le autorità russe hanno implementato misure elettroniche per disturbare le operazioni dei droni nemici. A partire dal 10 novembre, i telefoni cellulari di coloro che rientrano dall’estero vengono disattivati per 24 ore, creando un periodo di cooling-off delle sim card. Questo provvedimento ha l’obiettivo di impedire ai droni di sfruttare le reti civili per trasmettere dati cruciali durante le operazioni.

Le reazioni dei cittadini

La nuova restrizione ha generato confusione tra i viaggiatori. In particolare, nella regione di Pskov, si sono registrati disservizi che hanno colpito gli utenti. Nonostante il rafforzamento delle misure di sicurezza, la protezione delle raffinerie e delle strutture industriali continua a rappresentare una sfida per il Cremlino.

Inasprimento delle pene per sabotaggio

Il governo russo ha inasprito le pene per il sabotaggio, introducendo sanzioni che possono arrivare fino all’ergastolo. È stata abbassata anche l’età minima di responsabilità penale per tali reati, portandola da 18 a 14 anni. Il Cremlino accusa l’Ucraina di finanziare e coordinare atti di sabotaggio, incluso il reclutamento di minorenni russi.

Cambio culturale in corso

Secondo l’analista politico Andrei Kolesnikov, la Russia sta preparando la popolazione a vivere in uno stato di emergenza prolungato. I cittadini sono incoraggiati a prepararsi a sacrifici sempre maggiori. Questo clima di tensione e incertezza continua a influenzare la vita quotidiana e le percezioni dei russi riguardo alla guerra e alla sicurezza nazionale.