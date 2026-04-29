Il neoeletto premier ungherese Magyar a Bruxelles da Von der Leyen

Bruxelles, 29 apr. (askanews) – Il neoeletto premier ungherese Peter Magyar è a Bruxelles, dove ha incontrato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.È la prima visita di Magyar – che il 5 maggio sarà in Italia al Riviera International Film Festial di Sestri Levante – alle istituzioni europee dalla vittoria elettorale. Come promesso, il premier in pectore intende rilanciare i rapporti con Bruxelles per sbloccare i circa 18 miliardi di euro di fondi congelati a causa di preoccupazioni sullo stato di diritto durante il governo Orbàn.