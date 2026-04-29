Meloni, l'energia e la partita (vitale) della flessibilità Ue - Eurofocus podcast, Adnkronos

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sfumata la possibilità di uscire dalla procedura per deficit eccessivo quest’anno, sta giocando una complessa partita a scacchi a livello Ue per ottenere flessibilità dalla Commissione von der Leyen, per attutire l’impatto della crisi energetica provocata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, quando manca meno di un anno e mezzo alla fine della legislatura.
Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.
Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos.
Musiche su licenza Machiavelli Music.
https://www.youtube.com/watch?v=28mn_BSmo4Y