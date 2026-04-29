Ieri mattina, martedì 28 aprile 2026, si è consumata una terribile tragedia. Un ragazzo di appena 18 anni è morto dopo essere stato travolto dalla propria auto. Ecco cosa è successo.

“In pochi secondi”. Tragedia in Italia, 18enne parcheggia in salita e muore

Comunità sotti shock a Sant’Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento, dopo che ieri mattina si è consumata una terribile tragedia.

Secondo le prime ricostruzioni un ragazzo di soli 18 anni si era recato in via Manzoni a Perrillo, frazione di Sant’Angelo a Cupolo, per prendere alcune amiche spagnole, impegnate nel progetto Erasmus. Il ragazzo, secondo quanto è emerso, avrebbe però parcheggiato la sua auto, una Fiat 500 L, in salita. Una volta sceso da mezzo, probabilmente pensando di averlo messo in sicurezza, il 18enne avrebbe cercato qualcosa nel bagagliaio quando l’auto improvvisamente si sarebbe rimessa in movimento travolgendolo.

Giovane di 18 anni parcheggia in salita e muore: indagini in corso

A nulla è servito l’intervento dei soccorsi, per il ragazzo di 18 anni non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. La vittima si chiamava Guido Catilino ed era residente a San Martino Valle Caudina. Sono in corso le indagini per capire cosa sia successo esattamente ieri mattina.