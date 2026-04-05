Gravissimo incidente nelle ore delle festività pasquali nel territorio di Fornelli, in Molise. Uno schianto tremendo che ha coinvolto tre auto ed almeno sette persone, tra conducenti e passeggeri dei veicoli incidentati. Il tutto si è verificato sull’ex Statale 627, sulla cui carreggiata si sono depositati detriti e lamiere a seguito del tremendo impatto e rimasta a lungo bloccata per consentire ai soccorritori, dai vigili del fuoco agli operatori del 118 di lavorare celermente. Il bilancio finale è drammatico e tutt’ora in evoluzione.

Bilancio gravissimo dopo il tremendo schianto sull’ex Statale 627: cosa è successo

La ricostruzione del drammatico incidente Pasquale è ancora al vaglio delle autorità: secondo una prima ipotesi un’Alfa romeo che procedeva in direzione Fornelli sarebbe andata ad impattare con un’Audi proveniente dall’opposto senso di marcia. Lo scontro, avvenuto all’altezza del semaforo presente sull’ex statale della Vandra, in territorio di Fornelli, avrebbe poi coinvolto anche un terzo veicolo, una Fiat 500.

Imponente il dispiegamento di mezzi dei soccorritori giunti in loco: il 118 ed i vigili del fuoco oltre ai carabinieri del comando provinciale di Isernia che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini atte a ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. Grave il bilancio: un ragazzo di 27 anni, R.S. di Sant’Agapito non ce l’ha fatta ed è morto al Veneziale a seguito delle ferite riportate nello scontro. Sono almeno sei le persone rimaste ferite, il più grave è un altro giovane di 26 anni ricoverato al Neuromed di Pozzilli con un’emorragia cerebrale. Secondo quanto riportato da newsdellavalle, ma la notizia è ancora da confermare, il giovane isernino non ce l’avrebbe fatta. Un terzo giovane si troverebbe al Cardarelli di Campobasso in condizioni serie.