Pomeriggio da incubo nel Veneziano a seguito di un gravissimo incidente stradale, un frontale tra un’auto ed un bus con a bordo almeno una cinquantina di

persone. Il tremendo e drammatico, dato il bilancio finale, schianto si è verificato sulla strada Portegrandi-Caposile intorno alle 15 del 4 aprile. Sul posto,

dato l’altro numero delle persone coinvolte, sono intervenuti numerosi mezzi dei soccorsi tra vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine. Ricostruiamo

l’accaduto.

Grave frontale tra bus e auto nel Veneziano: è emergenza, il bilancio drammatico

I passeggeri di un bus in viaggio sulla Portegrandi-Caposile, in provincia di Venezia, hanno vissuto attimi di terrore a seguito dello schianto frontale con un’auto in viaggio nella direzione opposta, verso Mestre. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti il veicolo avrebbe, per ragioni ancora da chiarire, invaso l’opposta corsia di marcia e l’impatto frontale con il bus diretto verso Jesolo, a quel punto, sarebbe stato inevitabile.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco da San Donà di Piave e Mestre con l’ausilio dell’elicottero del reparto volo di Venezia, i carabinieri e la polizia locale di Quarto d’Altino; oltre a diverse ambulanze del Suem 118 giunte da Mestre: il bilancio finale è grave con un moro, il conducente 60enne dell’auto. Ma si contano anche diversi feriti tra le persone a bordo del bus Atvo e dell’auto: la più grave è una donna che si trovava seduta accanto alla vittima. Anche il conducente dell’autobus ha riportato ferite dopo aver tentato in ogni modo di evitare la collisione con l’auto, non potendo però far nulla dal momento che la presenza del guardrail impedisce di fornire vie di fuga.