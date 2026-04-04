Un grave incidente stradale è avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 aprile 2026 a Milano. Lo scontro tra un’auto e una moto, verificatosi in pieno centro cittadino, si è purtroppo concluso con la morte di un giovane, evidenziando ancora una volta quanto possano essere gravi le conseguenze anche in contesti di traffico ordinario.

Gravissimo incidente stradale tra auto e moto: soccorsi e indagini a Milano

Nella notte, poco prima delle 2, in piazza Prealpi a Milano si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un’automobile e una moto. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, la Citroën guidata da una donna di 32 anni stava attraversando la piazza provenendo da via Mac Mahon, mentre il motociclo percorreva la direttrice opposta arrivando da via Jacopino da Tradate e diretto verso via Monte Ceneri. Come riportato da Il Giorno, il mezzo a due ruote non si sarebbe fermato allo stop, impegnando l’incrocio e scontrandosi con la vettura. L’impatto, molto violento, ha provocato una perdita di controllo dei veicoli: l’auto ha terminato la corsa contro un mezzo in sosta, mentre la moto ha urtato un’altra vettura parcheggiata sul lato opposto della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori del 118 con ambulanza e auto medica, oltre agli agenti della polizia locale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. La conducente dell’auto si sarebbe immediatamente fermata per prestare aiuto ed è risultata negativa ai test per alcol e droghe. Il giovane motociclista, trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, è deceduto poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate.

Gravissimo incidente stradale tra auto e moto a Milano: chi era la vittima

Il Giorno riporta che la vittima dell’incidente è Maechel Dantone, un ragazzo di 19 anni, conosciuto anche con il soprannome Mike. Si trovava alla guida di uno scooter di cilindrata 125 al momento dello scontro. Subito dopo l’impatto, le sue condizioni sono apparse estremamente critiche ai sanitari intervenuti, che hanno disposto il trasferimento urgente in ospedale. Nonostante i tentativi di soccorso e l’arrivo tempestivo al pronto soccorso del Niguarda, i traumi riportati si sono rivelati troppo gravi e il giovane è morto poco dopo il ricovero. La sua scomparsa ha suscitato forte cordoglio, interrompendo bruscamente la vita di un ragazzo così giovane in seguito a un tragico episodio avvenuto durante la notte.