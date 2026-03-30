Si schianta con la Porsche a Milano e muore nell'incidente: chi era Lorenzo P...

Si schianta con la Porsche a Milano e muore nell'incidente: chi era Lorenzo P...

Chi era e cosa studiava Lorenzo Mattia Persiani, il 21enne deceduto al volante di una Porsche Spyder in un incidente stradale a Milano, all'alba di domenica 29 marzo.

Ancora un weekend di incidenti stradali nel nostro paese che pone ancora una volta l’attenzione sul rischio che può causare l’alta velocità quando si guida su strada. L’incidente più chiaccherato delle ultime ore è quello avvenuto a Milano dove un giovane di 21 anni ha perso il controllo di una Porsche e si è schiantato. Scopriamo chi era quel giovane.

Auto potenti ed alta velocità: binomio spesso fatale

Questo incidente pone di nuovo al centro delle discussioni l’accesso alle auto di grossa cilindrata da parte di giovani poco più che neopatentati.

Si tratta di un problema che risalta dopo ogni disgrazia che vede perdere la vita ragazzi nel fiore della loro età principalmente per una manovra azzardata. Macchine sportive come quella hanno una potenza che richiede mani e piedi esperti per poter essere controllata.

Se si approccia in modo superficiale l’esperienza può rivelarsi fatale. Ecco perché sarebbe utile far fare un corso di guida sicura prima di farle noleggiare ma si sa il profitto viene purtroppo prima di tutto e le compagnie di noleggio lo sanno benissimo.

Chi era Lorenzo Mattia Persiani

Lorenzo Mattia Persiani, 21 anni, lui alla guida della Porsche Spyder che in corso Porta Vercellina ha perso il controllo finendo contro le auto parcheggiate.

A causa della forte velocità e dell’impatto laterale, dopo la sbandata per lui non vi è stato nulla da fare. Lievemente ferite le due amiche, sedute nell’unico sedile del passeggero, presumibilmente l’una in braccio all’altra, che si trovavano a bordo con lui.

Come riporta Leggo.it Lorenzo era studente della Facoltà di Medicina all’Università Vita e Salute del San Raffaele e aveva il sogno di diventare odontoiatra. La macchina infatti è stata noleggiata dallo studio dentistico dove lavora la madre insieme al compagno.

Al momento le indagini stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente al fine di stabilire le cause esatte.