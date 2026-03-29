Tragedia nel centro di Milano dove si è verificato un gravissimo incidente. Un 21enne ha perso il controllo della sua Porsche finendo contro le auto parcheggiate. Lorenzo è morto poco dopo in ospedale.

Tragico incidente in Porsche nel centro di Milano: Lorenzo è morto a 21 anni

In pochi secondi, all’alba nel centro di Milano, un tragico incidente ha portato alla morte di un 21enne. La vittima è Lorenzo Mattia Persiani, milanese, al volante della sua Porsche Spyder presa a noleggio con targa tedesca, dal valore che può superare i 200mila euro, mentre due ragazze di 20 e 21 anni che erano in macchina con lui sono state ricoverate, non in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente

L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 6 di questa notte, 29 marzo, nel centro di Milano in corso di Porta Vercellina, poco dopo piazza Aquileia, nel tratto vicino all’incrocio con via Bandello, in zona residenziale.

Lorenzo, 21 anni, stava guidando da viale Papiniano verso piazzale Baracca quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua auto. Prima ha toccato il cordolo, poi ha sbandato e infine si è schiantato contro quattro auto in sosta. La Porsche è finita contro le auto parcheggiate lungo il lato della carreggiata.

L’impatto è stato così violento tanto che sulla carreggiata e sulle aiuto coinvolte sono rimasti ancora i segni. La Porsche si è completamente distrutta nella parte anteriore.

Due ragazze ricoverate

Insieme al 21enne nella Porsche c’erano due ragazze di 19 e 20 anni. Soccorse pochi minuti dopo l’arrivo dei sanitari, le due sono state trasportate all’ospedale Fatebenefratelli in codice giallo: ferite, ma non in pericolo di vita.

Lorenzo, invece, apparso da subito grave, è stato trasportano d’urgenza al Policlinico in codice rosso dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico nel tentativo di salvargli la vita, ma le ferite riportate nell’impatto sono troppo gravi. Il 21enne è morto poco dopo il ricovero in ospedale.

I soccorsi

Sul posto dell’incidente sono arrivate diverse ambulanze, un’automedica e i vigili del fuoco, per occuparsi della messa in sicurezza dell’area e della gestione dei veicoli coinvolti.

Le operazioni di soccorso e i rilievi sono durati fino alla mattinata. Sarà la polizia locale a dover ricostruire la dinamica del tragico incidente e la causa, se sia stato dovuto all’alta velocità o ad altro.