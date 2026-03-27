La morte di Davide Veglia, imprenditore italo-americano legato anche al Cesena FC, ha suscitato profonda commozione tra Italia e Stati Uniti. Il suo nome è associato sia all’attività imprenditoriale internazionale sia al contributo offerto nella fase di rilancio del club bianconero, rendendo la notizia ancora più significativa per il mondo sportivo e non solo.

Davide Veglia: il legame con il Cesena e l’attività imprenditoriale

La notizia ha suscitato profonda commozione anche in Italia, in particolare nell’ambiente legato al Cesena FC, società alla quale Veglia era rimasto legato nel tempo. L’imprenditore aveva infatti avuto un ruolo significativo nella fase di rilancio del club dopo il fallimento del 2018, entrando a far parte del gruppo di investitori coordinato da Pubblisole. Il suo ingresso era avvenuto grazie al rapporto con Gianni Rovereti e si era concretizzato nella cordata guidata da Corrado Augusto Patrignani, contribuendo alla ricostruzione delle basi societarie. Negli anni successivi, pur assumendo un ruolo meno centrale dopo i cambi di proprietà, Veglia non aveva mai interrotto il legame con l’ambiente bianconero. Aveva continuato a sostenere iniziative legate alla memoria storica del club, collaborando anche con il progetto del “Museo bianconero” e partecipando a iniziative volte a valorizzare l’identità sportiva del Cesena.

Fondatore della Abts Service, società specializzata nell’organizzazione di convegni medici, aveva costruito la propria carriera negli Stati Uniti affermandosi come imprenditore di livello internazionale. Come ricordato in alcune testimonianze, era un grande appassionato di calcio e profondamente coinvolto nelle realtà che sosteneva, lasciando un segno sia nel mondo professionale sia in quello sportivo.

Davide Veglia, morto in un incidente il noto imprenditore: con lui il figlio 14enne

Il mondo sportivo e imprenditoriale piange la scomparsa di Davide Veglia, 56 anni, deceduto in Florida a seguito di un grave incidente nautico avvenuto nelle acque della Biscayne Bay, nei pressi di Miami. Come riporta il Corriere Romagna, l’imprenditore italo-americano si trovava a bordo di un piccolo gommone insieme al figlio adolescente quando è stato travolto da un’imbarcazione più grande che, secondo le ricostruzioni, non si sarebbe fermata per prestare soccorso. L’impatto è stato violento: entrambi sono finiti in acqua e sono stati successivamente assistiti e trasportati in ospedale, dove Veglia è stato dichiarato morto.

Il figlio, rimasto ferito ma non in pericolo di vita, avrebbe riportato una frattura a un braccio. Alcuni testimoni hanno riferito di aver udito le richieste d’aiuto del ragazzo e di essersi immediatamente attivati per chiamare i soccorsi e tentare di prestare assistenza. Le autorità locali stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto, ipotizzando il coinvolgimento di un natante di medie dimensioni, descritto come “una barca lunga tra i 20 e i 30 piedi, di colore blu scuro con fondo nero”, che si sarebbe allontanato dopo l’impatto.