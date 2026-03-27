Un grave incidente si è verificato alla stazione storica di Reggio Emilia, dove un uomo di 32 anni è rimasto coinvolto in un episodio avvenuto mentre si muoveva con il monopattino durante le operazioni di discesa dal treno. La dinamica ha avuto conseguenze molto serie, riportando l’attenzione sui rischi legati alla sicurezza nelle aree ferroviarie e alla necessità di massima prudenza nei movimenti tra banchina e convogli.

Dramma a Reggio Emilia: 32enne cade tra treno e banchina col monopattino

Come riportato dalla Gazzetta di Reggio, è in gravissime condizioni un uomo di 32 anni coinvolto in un drammatico incidente avvenuto ieri sera, intorno alle 19.50, presso la stazione storica di Reggio Emilia, lungo la linea Milano-Bologna. Il giovane era appena arrivato e stava scendendo dal treno Intercity fermo al binario 4 insieme al suo monopattino elettrico. Nel momento in cui stava risalendo sul mezzo, avrebbe perso l’equilibrio, scivolando e finendo nell’intercapedine tra il convoglio e la banchina. Il capotreno, già rientrato a bordo e autorizzata la ripartenza, non si sarebbe accorto di quanto accaduto pochi istanti prima, consentendo così la ripartenza del treno.

32enne cade tra treno e banchina col monopattino: condizioni critiche

La ripartenza del convoglio ha provocato conseguenze gravissime: il 32enne è stato trascinato per diversi metri riportando traumi multipli agli arti superiori e inferiori. I soccorsi sono intervenuti rapidamente con un’ambulanza e un’automedica del 118. Nonostante la gravità delle lesioni, l’uomo sarebbe rimasto cosciente durante il trasporto al pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, dove è stato ricoverato in condizioni critiche; secondo quanto riferito, avrebbe subito l’amputazione di entrambe le gambe.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la polizia ferroviaria, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. L’episodio ha causato disagi alla circolazione ferroviaria, con traffico a binario unico alternato tra Reggio e Rubiera per circa due ore, prima del ritorno alla normalità intorno alle 21.45.