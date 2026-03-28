Il fine settimana è partito come purtroppo accade sempre più spesso con l’ennesimo incidente stradale che ha coinvolto due veicoli lungo un’arteria nevralgica della città. Scopriamo chi è stato coinvolto e quali sono le condizioni fisiche.

Incidenti stradali, sempre più frequenti e gravi

Gli incidenti stradali sono purtroppo una notizia di cronaca sempre più diffusa, specialmente nel fine settimana quando le automobili e i motocicli affollano con maggiore affluenza le strade.

Spesso tra le cause la forte velocità o il mix di alcool e droghe che alterano la percezione di chi è al volante o alla guida di un motociclo. Nonostante le campagne di sensibilizzazione sul tema, il rischio viene sempre sottovalutato con la convinzione che non accada nulla.

Purtroppo l’imprevisto è sempre dietro l’angolo e a volte la prudenza non basta. Rispettare i limiti è una strategia ma da sola non mitiga affatto questo fenomeno che falcidia giovani vite in ogni angolo della penisola.

Incidente a Reggio Emilia, ad avere la peggio due giovanissimi

L’incidente avvenuto in via Martiri della Bettola verso le 21:40 ed ha coinvolto un’auto ed una motocicletta. Su quest’ultima viaggiavano due giovanissimi di 17 e 16 anni.

Le cause sono ancora in corso di accertamento da parte degli organi competenti, quel che è certo che il ragazzo di 17 anni è rimasto ferito gravemente, più lievi i segni del contatto per il 16enne.

I conducenti dell’auto a quanto sembra sarebbero rimasti illesi, come riporta La Gazzetta di Reggio si attendono ulteriori sviluppi al fine di comprendere cosa abbia scatenato il frontale tra i due mezzi.