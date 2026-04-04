Nella tarda serata di ieri, venerdì 3 aprile 2026, poco prima di mezzanotte, si è verificato un terribile incidente stradale sulla Tuscolana. Il bilancio è tragico.

Dramma sulla Tuscolana: frontale tra due auto

Ieri, poco prima di mezzanotte, si è verificato un terribile incidente frontale tra due auto sulla Tuscolana, all’altezza di via Antonino Anile, a Vermicino (Roma). L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono giunti, oltre ai soccorsi e ai Vigili del Fuoco, anche le autorità, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a capire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Tragedia a Roma, terribile frontale tra due auto sulla Tuscolana: il bilancio è tragico

Come visto nella tarda serata di ieri si è verificato un terribile incidente stradale sulla Tuscolana. Due auto si sono scontrate frontalmente, a bordo di una una madre con le due figlie, sull’altra due giovani. Per i due conducenti delle due auto non c’è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. Ferite le figlie delle donna e il passeggero dell’altra automobile. Una volta estratti dalle lamiere sono stati tutti e tre trasportati d’urgenza in ospedale. Le loro condizioni sarebbero gravi. Si cerca di capire cosa sia successo esattamente, secondo le prime ipotesi forse la donna non si sarebbe fermata al semaforo rosso.