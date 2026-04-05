Un tragico rinvenimento avvenuto a Chieri, in via Buttigliera, ha caratterizzato la notte di Pasqua, con la morte di un giovane di 22 anni e numerosi aspetti ancora da chiarire sulle circostanze dell’accaduto.

Tragedia nella notte di Pasqua a Chieri

Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile, un grave incidente ha spezzato la vita di un giovane di 22 anni a Chieri, in provincia di Torino. Stando alle indiscrezioni di Torino Today, il corpo del ragazzo è stato rinvenuto intorno alle 3 in via Buttigliera, all’incrocio con la strada provinciale 128 in direzione Pessione, accanto a un’auto finita fuori strada. Secondo una prima ipotesi, il giovane sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo a seguito di un impatto particolarmente violento. Alcuni automobilisti di passaggio avrebbero segnalato la presenza del veicolo incidentato, facendo scattare l’allarme e l’arrivo dei soccorsi.

I sanitari del 118 di Azienda Zero sono intervenuti tempestivamente, ma le condizioni del ragazzo erano già disperate e ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile a causa delle gravissime lesioni riportate.

Dramma nella notte di Pasqua: trovato morto 22enne vicino all’auto

Le circostanze dell’accaduto restano ancora da chiarire e sono al centro degli accertamenti delle forze dell’ordine. I carabinieri, presenti sul posto insieme ai soccorritori, hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di una perdita di controllo del mezzo, forse dovuta all’alta velocità o alle condizioni della strada nelle ore notturne, che avrebbe portato il veicolo a uscire dalla carreggiata. Non si esclude, tuttavia, la possibile presenza di altri veicoli o fattori esterni che potrebbero aver contribuito all’incidente.

La tragedia, avvenuta nel silenzio della notte di Pasqua, ha scosso profondamente la comunità locale, mentre si attendono ulteriori sviluppi investigativi per chiarire ogni dettaglio della vicenda.