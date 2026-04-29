Delitto di Garlasco, è scontro tra Salvo Sottile e Roberta Bruzzone dopo il ...

Delitto di Garlasco, è scontro tra Salvo Sottile e Roberta Bruzzone dopo il ...

Botta e risposta tra il giornalista e la nota criminologa: ecco che cosa è successo esattamente.

Botta e riposta tra Roberta Bruzzone e Salvo Sottile dopo il post sugli audio riguardanti il delitto di Garlasco. I dettagli.

Caso Garlasco, botta e riposta tra Roberta Bruzzone e Salvo Sottile

Ieri mattina, 28 aprile 2026, Roberta Bruzzone ha pubblicato un post su Facebook al fine di chiarire alcuni aspetti legati all’esposto di Chiara Ingrosso sul delitto di Garlasco: “sostenere, come il signor Sottile ha fatto in più occasioni, in più sedi e con una certa disinvoltura narrativa, che io sarei la persona che manipola Chiara Ingrosso, non solo è falso.

E’ gravissimo. E’ altamente diffamatorio. Ed è, soprattutto, documentabile come tale. Di questo, naturalmente, risponderà nelle sedi opportune.” La criminologa ha aggiunto anche che “in questi giorni il signor Sottile ha inoltre inviato una serie di messaggi, scritti e video, nei quali anticiperebbe che questa sera, a suo dire, verranno fuori ulteriori contenuti nei miei confronti.

Non vedo l’ora. Davvero. Anche perché ho già dato mandato al mio studio legale di procedere nei suoi confronti per diffamazione aggravata e, se questa sera dovessero essere veicolati ulteriori contenuti falsi, distorti o diffamatori, non faranno altro che arricchire il materiale già destinato alle sedi competenti.” Infine ha sottolineato che “non ho mai accusato Salvo Sottile di aver censurato Chiara Ingrosso.”

Caso Garlasco, la replica di Salvo Sottile a Roberta Bruzzone

Durante la puntata di ieri sera di “FarWest“, Salvo Sottile ha replicato a Roberta Bruzzone: “La dottoressa Bruzzone è venuta spesso in trasmissione qui da noi ma da quando non è più nostra ospite si erge un pò a giudice morale della nostra professionalità. Non consento né a lei né a nessuno di mettere in dubbio la correttezza e la professionalità degli autori e dei giornalisti di FarWest.”